Plenković prepričan, da spor o meji s Slovenijo ne bo ovira za vstop v schengen

Plenković je dejal, da je "spor o meji med Slovenijo in Hrvaško odprt zadnjih 30 let". "Če bi bil to pogoj za vstop katerekoli od dveh držav v EU ali schengen, potem Slovenija ne bi vstopila v nobenega od dveh notranjih krogov," je dejal v pogovoru, ki je bil v petek objavljen na spletni strani Euronewsa.

Hrvaška arbitražne odločitve ne priznava

Izrazil je trdno prepričanje, da je treba vprašanje članstva v območju schengna povsem ločiti od dvostranskega vprašanja meje med državama. "Za nas je Savudrijska vala, zanje je Piranski zaliv. Na koncu bomo našli rešitev," je dejal.

Foto: Reuters

Hrvaška ne priznava arbitražne odločbe o meji med državama, s katero je bila določena meja in ki velja od decembra 2017, čeprav se je k temu zavezala v arbitražnem sporazumu. Vztraja, da je bil arbitražni proces kompromitiran zaradi prisluškovalne afere med slovensko agentko in arbitrom kljub drugačni ugotovitvi arbitražnega sodišča. Zaradi hrvaškega nespoštovanja arbitražne odločbe, torej prava, Slovenija nasprotuje sprejemu Hrvaške v schengensko območje.

Odhajajoča Evropska komisija je 22. oktobra sporočila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengen. Končno odločitev o tem, ali država lahko vstopi v schengen, sicer sprejmejo članice EU s soglasjem. Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen v bližnji prihodnosti ni pričakovati. Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi Slovenija, Nizozemska, Nemčija in Francija.