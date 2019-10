Hrvaški pozitivna ocena Evropske komisije o izpolnjevanju pogojev za schengen

Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje, je v danes sprejeti oceni o izpolnjevanju schengenskih pravil in standardov sporočila Evropska komisija. Obenem je Hrvaško pozvala k nadaljnjim prizadevanjem za izvajanje vseh ukrepov, zlasti na področju upravljanja zunanje meje. Poslanske skupine v državnem zboru so se na današnjo odločitev odzvale različno. Predsednik DZ Dejan Židan in njegova stranka SD sta menila, da je odločitev politična.

Pozitivno oceno Hrvaški o izpolnjevanju tehničnih pogojev za vstop v schengen je odhajajoča komisija predsednika Jeana-Clauda Junckerja danes v Strasbourgu objavila po zasedanju kolegija komisarjev v obliki sporočila. V njem države članice komisija poziva, naj ga "obravnavajo s ciljem integracije Hrvaške v schengensko območje".

Hrvaška je izpolnila pogoje, a na vstop bo treba še počakati

Končno odločitev o tem, ali lahko država vstopi v schengen, namreč sprejmejo članice EU, in to s soglasjem. Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni mogoče pričakovati v bližnji prihodnosti. Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi Slovenija, Nizozemska, Nemčija in Francija.

Foto: Getty Images Kot v današnji oceni ugotavlja komisija, je Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe, s katerimi je izpolnila pogoje za polno izvajanje schengenskih pravil in standardov, med drugim za učinkovito upravljanje zunanje schengenske meje. Pri tem poudarja, da si bo morala Hrvaška še naprej dosledno prizadevati za izvajanje vseh tekočih ukrepov, zlasti na področju upravljanja zunanje meje, da bi zagotovila izpolnjevanje teh pogojev tudi v prihodnje.

Komisija je v sporočilu tudi potrdila, da Hrvaška še naprej izpolnjuje zaveze iz pristopnih pogajanj, povezane s schengenskim pravnim redom, na področju sodstva in spoštovanja temeljnih pravic. Evropska komisija je oceno sprejela na podlagi rezultatov postopka ocenjevanja o izpolnjevanju meril schengenskega pravnega reda, ki se je začel leta 2016.

Medtem ko je komisija že pred tem pozitivno ocenila in potrdila polno izvajanje schengenskih pravil na področju varstva podatkov, policijskega sodelovanja, skupne vizumske politike, schengenskega informacijskega sistema (SIS), orožja in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, pa današnje sporočilo potrjuje, da je Hrvaška sprejela vse potrebne ukrepe tudi za izpolnitev pogojev za izvajanje schengenskih pravil pri upravljanju zunanje meje. "Hrvaška si bo morala še naprej prizadevati za zagotavljanje doslednega izvajanja vseh tekočih ukrepov na tem področju", je poudarila komisija.

Stranka SD: Odločitev je bila politična

Nad današnjo odločitvijo Evropske komisije se vrstijo tudi prvi odzivi slovenskih politikov. Predsednik DZ Dejan Židan in njegova stranka SD sta menila, da je odločitev politična. "Očitno nas Evropa vsak teden negativno preseneti. Minuli teden, ko je zablokirala začetek pogovorov s Severno Makedonijo in Albanijo, čeprav sta državi izpolnili vse pogoje. In so se politično odločili tako, da je Evropa dodatno izgubila ugled," je ocenil Židan.

Foto: STA Ta teden pa Evropska komisija, ki je v odhajanju in za katero bi bilo prav, da ne sprejme nobene pomembne zadeve, sprejme tovrstno odločitev, ki je v vsakem primeru politična, je še dejal Židan. Izrazil je tudi zaskrbljenost, da si Evropska komisija, "ki odhaja in je že sprejemala napačne odločitve, pravilnih pa ne, privošči še eno tako dejanje". Kot Evropejec si želi, da bo naslednja komisija drugačna.

Poslanec SD in predsednik odbora DZ za zunanjo politiko Matjaž Nemec je prav tako menil, da Evropska komisija daje vtis, da se "odloča politično, ne pa po merilih in standardih, ki so se uporabljali v preteklosti".

"Vključuje se država članica, ki bi morda lahko imela izjemne težave, ker nima dorečenih meja s svojimi sosedi. Anomalija bi bila v tem, da bi imeli schengensko mejo, ki bi bila nedorečena," je pojasnil še pred odločitvijo komisije danes v DZ. Poslanec NSi Jožef Horvat je medtem to, da odhajajoča komisija pod vodstvom Junckerja tako pomembno odločitev sprejema ob koncu svojega mandata, označil za nekoliko nenavadno.

Jelinčič meni, da je hrvaški vstop v območje schengen nekaj dobrega

Natančno se ve, katerim tehničnim pogojem mora Hrvaška zadostiti, če želi vstopiti v schengensko območje. Če bo ta odločitev površna, bo schengenski režim dokončno padel, je pa že močno spodkopan z nadzorom na notranjih mejah, je poudaril v odzivu na odločitev komisije. Glede nadaljnjega ukrepanja Slovenije je poudaril, da NSi ni "na strani tistih, ki bi postavljali neke ultimate".

Foto: STA Poslanec iz vrst SNS Zmago Jelinčič je že pred odločitvijo komisije poudaril, da "z izsiljevanjem, da Hrvaška ne bi vstopila v schengen, Slovenija ne bo dosegla nič". Vstop Hrvaške v schengen bi po njegovem mnenju pomenil tudi nekaj dobrega, saj zbirnih centrov za migrante ne bi več postavljali na slovensko-hrvaški meji, ampak na meji med Hrvaško in BiH. "Mogoče bo Hrvaška zdaj primorana na bosansko-hrvaško mejo gledati drugače," je dejal.

Blokiranje hrvaškega vstopa v schengensko območje je za neproduktivno označil poslanec Levice Matej T. Vatovec. "Smo najbrž edini, ki podpiramo, da bi Hrvaška čim prej vstopila v schengensko območje, da se vsaj na tak način znebimo teh meja, ki pravzaprav Istro režejo na dvoje. Ki tudi na obmejnih območjih ob Kolpi pomenijo resen poseg v sobivanje ljudi, ki je daljše od obstoja naše države," je povedal.

"Upamo, da bo to tudi premik k temu, da bo življenje na mejnem območju lažje in da bo sledila odprava panelnih ograj in žic, ki so tam," je pred odločitvijo Evropske komisije še povedal Vatovec.

Bulc: Pred morebitno širitvijo treba zagotoviti njegovo polno delovanje

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc pa je spomnila, da je to današnje poročilo le eden od korakov za vstop v schengen. V izjavi za medije je še menila, da je pred morebitno širitvijo schengna treba zagotoviti, da bo deloval v celoti in popolno.

Foto: STA To stališče je Bulčeva predstavila tudi na današnjem kolegiju komisarjev. Kot je zapisala v izjavi, je med drugim navedla tudi dejstvo, da schengensko območje, kakršnega poznamo danes, ne deluje v celoti. "Še vedno imamo šest schengenskih držav - Norveška, Švedska, Danska, Nemčija, Avstrija in Francija -, ki ohranjajo mejne preglede znotraj schengenskega območja, vključno na meji med Avstrijo in Slovenijo," je opozorila.

Komisarka meni, da bi morala končna ocena upoštevati tudi napredek, ki ga je treba doseči na področju migracijske politike, varovanja zunanjih meja, vladavine prava in dobrososedskih odnosov.

"Zdaj je za odločitev, da Hrvaška vstopi v schengensko območje, potrebno soglasje v Svetu EU," je še poudarila Bulčeva. Zadnjo besedo bodo tako imele države članice, tudi Slovenija, ki bodo po tehničnem poročilu odločile, kako naprej.