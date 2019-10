Neuradno: Komisija naj bi presodila, da je Hrvaška primerna za vstop v schengen

Šefi kabinetov komisarjev so danes potrdili dnevni red torkovega srečanja, ki se bo začelo ob 13. uri, je ob razgrnitvi dnevnega reda kolegija v Bruslju potrdila tiskovna predstavnica Evropske komisije Mina Andreeva. "Kolegij bo spregovoril o napredku Hrvaške pri izpolnjevanju potrebnih pogojev za pridružitev območju schengna," je dejala.

Komisija bo oceno o primernosti dala tik pred iztekom mandata

Prav Hrvaška bo po njenih besedah tudi v središču novinarske konference s komisarjem za notranje zadeve Dimitrisom Avramopulosom po kolegiju, ki je predvidena ob 15.30. Po neuradnih informacijah naj bi komisija menila, da Hrvaška izpolnjuje tehnične pogoje za vstop v schengen, obenem pa naj bi jo pozvali k nadaljnjim prizadevanjem.

Foto: Reuters 22. oktober se je že sicer omenjal kot datum obravnave pripravljenost Hrvaške na vstop v schengen, potem ko je komisija pred tem obravnavo preložila že dvakrat - z 2. na 16. oktober in s 16. na 22. oktober.

Komisija predsednika Jean-Clauda Junckerja bo tako oceno Hrvaške objavila tik pred iztekom mandata. Oceno naj bi objavila v obliki sporočila, ki naj bi vključevalo podroben opis izpolnjevanja meril. Komisija naj bi tudi jasno povedala, da je zadeva zanjo končana in da se k temu vprašanju ne bo več vračala.

Slovenska komisarka Violeta Bulc naj bi po neuradnih informacijah sicer opozorila, da zdaj ni pravi čas za takšno odločitev, temveč bi bilo treba prej zagotoviti normalno delovanje schengenskega prostora. Na več mejah med sedanjimi članicami schengna je namreč že nekaj časa vzpostavljen mejni nadzor.

Hrvaški evroposlanci pozvali Bruselj, naj potrdi pripravljenost Hrvaške v schengen

Hrvaški evroposlanci so danes v skupnem pismu pozvali Evropsko komisijo, naj potrdi tehnično pripravljenost Hrvaške za vstop v schengensko območje ter se upre slovenski evroposlanski politizaciji procesa vstopanja Hrvaške v schengen.

"Evropska komisija se mora upreti poskusu politizacije procesa vstopanja Hrvaške v schengen s strani slovenskih evroposlancev, mora ostati politično nepristranska ter na podlagi objektivnih meril sprejeti odločitev o tehnični pripravljenosti Hrvaške za vstop v schengensko območje," piše v pismu, pod katero so se podpisali vsi hrvaški evropski poslanci.

Foto: Bojan Puhek Pismo je skupen odziv na nedavno pismo šestih od skupno osmih evropskih poslancev iz Slovenije, ki so Evropsko komisijo prejšnji teden pozvali, naj odločitev o pripravljenosti Hrvaške na vstop v schengensko območje sprejme nova Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Ljudmila Novak (EPP/NSi), Franc Bogovič (EPP/SLS), Irena Joveva (RE/LMŠ), Klemen Grošelj (RE/LMŠ), Tanja Fajon (S&D/SD) in Milan Brglez (S&D/SD) so v skupnem pozivu poudarili, da je povsem nerazumljivo in težko sprejemljivo, da bi takšno strateško odločitev sprejela Evropska komisija, katere mandat se bo iztekel v zelo kratkem času.

"Hrvaška je izpolnila vse tehnične pogoje in v skladu s tem pričakujemo zeleno luč komisije za naš vstop v schengen," so v svojem pismu poudarili hrvaški evroposlanci. Ob tem so opozorili, da bi "morebitna preložitev zaradi političnih pritiskov in neutemeljenih sumov v tehnično in pravno pripravljenost Hrvaške za vstop v schengen škodovala verodostojnosti komisije ter zaupanju evropskih državljanov".

Hrvaški poslanci tudi izpostavljajo, da je vstop Hrvaške v schengen kot eden najpomembnejših dosežkov Evropske unije v interesu vseh strani - Hrvaške, Slovenije in celotne EU. Ob tem so v pismu zapisali, da je že generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve potrdil, da je Hrvaška med letoma 2016 in 2019 izpolnila vse tehnične pogoje za vstop v schengen. Po njihovem sedanja komisija pod vodstvom Junckerja že od leta 2015 aktivno spremlja tehnično pripravljenost Hrvaške za vstop v območje schengna, zato ima absolutno legitimnost za sprejetje končne odločitve.

Šarec nasprotuje temu, da odloča odhajajoča Evropska komisija

Slovenija, kot je v petek v Bruslju dejal premier Marjan Šarec, nasprotuje temu, da o tem vprašanju odloča odhajajoča Evropska komisija. Končno odločitev o tem, ali lahko država vstopi v schengen, sicer sprejmejo članice EU s soglasjem.

Foto: Reuters Po neuradnih napovedih zelene luči za vstop Hrvaške v schengen ni mogoče pričakovati v bližnji prihodnosti. Skeptičnih naj bi bilo več članic, med njimi Nizozemska, Nemčija in Francija.

Ključni pri tem so migracijski in varnostni izzivi, zaradi katerih več članic EU, med njimi Nemčija, Francija in Avstrija, še vedno izvaja nadzor na notranjih mejah v schengnu. Dokler se ne zagotovi normalno delovanje schengna, tudi ni mogoče pričakovati njegovega širjenja.

Na vprašanje, ali bo Slovenija vložila veto, Šarec konec septembra ni odgovoril naravnost. "Slovenija bo ravnala tako, kot se bo v tistem trenutku pokazalo, da je prav in v interesu Slovenije, pa ne samo Slovenije, ampak predvsem v interesu vladavine prava," je odgovoril.

Pomembna je varnost

Če pa bo Evropska komisija delovala politično in Hrvaški dala zeleno luč za vstop v območje schengna, bo tudi Slovenija ravnala politično, je še dejal takrat.

Foto: STA V izjavi za novinarje v DZ je Šarec danes dejal, da ostaja pri tem stališču. Na vprašanje, ali se mu ne zdi vsaka odločitev Evropske komisije politična, je dejal, da je to res, vendar pa mora politična odločitev temeljiti na strokovni evalvaciji, ki da pove, ali država izpolnjuje kriterije.

"Za nas sta pomembna predvsem odnos do varnosti, se pravi, ali je sosednja država sposobna varovati schengen, in pa seveda tudi vladavina prava," je dejal Šarec. "Želeli bi, da o tem ne bi odločala ta komisija, zlasti zaradi znanih dejstev iz preteklosti, tudi strankarskih povezav," je dodal.

"Slovenija bo zasledovala predvsem svoj interes - ta je, da prek naše meje dobimo čim manj ilegalnih migrantov," je še poudaril. Migranti, ki prispejo v Slovenijo, namreč po njegovih besedah od nekod prihajajo, kar pomeni, da meja med BiH in Hrvaško ni nepropustna. "Za schengen pa so potrebni določeni kriteriji, bojimo se, ali bo Hrvaška sposobna to izvajati," je še dejal.