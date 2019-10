Šarec: Situacija v Kataloniji drugačna od slovenske, nasilje pa je nedopustno

"Mi spremljamo dogajanje in upam, da se bo nasilje, ki se tam dogaja, ustavilo," je še dejal premier Marjan Šarec in dodal, da "ni dobro za EU, če se to dogaja".

Protesti zaživeli zaradi zapornih kazni nekdanjih katalonskih voditeljev

Razmere v Kataloniji so se znova zaostrile, ko je špansko vrhovno sodišče pred tednom dni devet katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017 obsodilo na od devet do 13 let zapora. Obsojeni so bili zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev.

Zunanji minister Miro Cerar je prvem v odzivu na sodbo takrat izpostavil, da je Španija suverena država in da je treba spoštovati suverenost njenega notranjega pravnega reda. Kasneje se je zavzel za dialog o ureditvi odnosov med vlado v Madridu in katalonsko vlado ter iskanje rešitev na miroljuben način. Zaporne kazni za deveterico je ocenil kot stroge in visoke.

Foto: Reuters

V dneh po obsodbi so se stopnjevali protesti, ki so vrhunec dosegli v petek, ko se je na ulicah Barcelone zbralo več kot pol milijona ljudi. Marsikje so se sicer mirni protesti sprevrgli v nasilje in spopade med protestniki in policijo. Prvi so policiste obmetavali z različnimi predmeti in zažigali barikade, policija pa je odgovorila z gumijastimi naboji, gumijevkami in solzivcem.

Kot so v nedeljo sporočile katalonske oblasti, je zaradi nemirov zdravstveno oskrbo minuli teden potrebovalo 579 ljudi. Štirje so oslepeli na eno oko.

Katalonska ministrica za zdravje Alba Vergesda je dejala, da je nemogoče dokazati, da se je to zgodilo zaradi gumijastih nabojev, a dodala, da je "jasno, kaj se v teh dneh dogaja". Prav tako je obsodila uporabo takšnih represivnih sredstev, saj da jih je katalonski parlament prepovedal. "Mislim, da jih ne bi smeli več uporabljati, želimo policijo 21. stoletja," je še dodala.