V nemirih v Kataloniji ta teden poškodovanih 579 ljudi #video

Zaradi nemirov, ki so ta teden v Kataloniji izbruhnili po obsodbi devetih katalonskih voditeljev zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev, je zdravstveno oskrbo potrebovalo 579 ljudi, je sporočila katalonska ministrica za zdravje Alba Verges. Štirje so oslepeli na eno oko.