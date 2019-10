Splošna stavka ohromila promet v Kataloniji #foto

V Kataloniji danes poteka splošna stavka proti obsodbi katalonskih voditeljev zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije leta 2017. Podporniki katalonske neodvisnosti so blokirali promet na dveh cestah, ki povezujeta Španijo in Francijo. Moten je tudi letalski promet.

Kot so sporočili s španskega ministrstva za promet, so protestniki blokirali avtocesto AP7 v La Jonqueri pri Gironi in cesto N-II blizu špansko-francoske meje.

Moten je tudi letalski promet. Na barcelonskem letališču El Prat so odpovedali več deset poletov, predvsem letalski družbi Iberia in Vueling.

V Barceloni je v četrtek že četrto noč zapored izbruhnilo nasilje. Protestniki, ki so jezni zaradi obsodbe devetih katalonskih voditeljev, so zažigali smetnjake in pohištvo, ponekod je prišlo tudi do spopadov med policisti in protestniki. Slednji so policiste obmetavali s kamni in molotovkami, ti pa so odgovorili s peno in gumijastimi naboji.

Foto: Reuters

Špansko vrhovno sodišče je v ponedeljek devet katalonskih voditeljev obsodilo na od devet do 13 let zapora zaradi vstajništva in zlorabe javnih sredstev.

