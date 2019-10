Janša: Hrvaška v schengnu je v strateškem interesu Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janša je tako na Twitterju kot na spletni strani stranke objavil, "da se očitkom slovenske vlade, da Hrvaška ni sposobna vzpostaviti schengenske meje, v Bruslju prizanesljivo nasmihajo".

Kot je zapisal, "očitek prihaja s strani reciklirane vlade, ki je leta 2015 čez schengensko mejo spustila blizu 500.000 ilegalnih migrantov". "Trenutno čez naš del luknjičaste južne meje v Slovenijo, nato pa naprej na zahod, slovenska vlada spušča med 100 in 500 ilegalnih migrantov dnevno," je kritičen prvak SDS.

Prepričan je, da se bo vsaj petina sirskih beguncev, ki jih želi Turčija preseliti na sever Sirije, skušala temu upreti in priti po balkanski poti v Evropsko unijo. "V strateškem interesu Slovenije torej je, da se schengenska meja čim prej pomakne na Hrvaško," je prepričan.

"Slovenska vlada bi morala hrvaški vladi ponuditi pomoč"

"Še več. Slovenska vlada bi morala hrvaški vladi ponuditi pomoč pri nadzoru meje z Bosno in Hercegovino in k temu pozvati tudi ostale države članice Evropske unije. Namesto tega pa slovenska vlada pod vodstvom Marjana Šarca takšno pomoč ponuja Italiji in Avstriji, s čimer se bo ilegalne migrante zadržalo v Sloveniji," je še zapisal.

Če pa Hrvaška po vstopu v schengensko območje res ne bi bila sposobna učinkovito zavarovati meje z BiH, bi Slovenija lahko uvedla notranji nadzor na meji, tako kot so to storili Avstrijci na meji s Slovenijo, je še dodal Janša. Prepričan je tudi, da slovenska vlada sama ni sposobna politično blokirati Hrvaške v Evropskem svetu.