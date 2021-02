Plenković: Diskriminacija v tem primeru meji na fašizem

Več kot teden dni po tem, ko je lastnik enega najbolj priljubljenih reških barov zaradi epidemioloških ukrepov hrvaške vlade in nacionalnega štaba civilne zaščite objavil, da člani in simpatizerji HDZ v njegovem lokalu niso dobrodošli, je hrvaški premier Andrej Plenković ocenil, da gre za diskriminacijo in rasizem, ki mejita na fašizem.

Hrvaški nacionalni štab civilne zaščite je sredi februarja vsem gostinskim lokalom v državi dovolil prodajo hrane in pijače za s seboj. Sproščanje ukrepov je hrvaški premier Andrej Plenković označil za nagrado potrpežljivim državljanom, ki so spoštovali ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, poroča STA.

Lastnik reškega bara Three Monkeys Tomislav Kovačević pa je takšne izjave hrvaškega premierja doživel kot "skrajno ponižanje", saj so morali lani jeseni svoje gostinske lokale zapreti zaradi ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom in se zadovoljiti z nadomestili v višini minimalne plače, ki jih je zagotovila država.

Reški gostinec: Volivci HDZ v mojem baru niso dobrodošli

Kovačević je nato na Facebooku prosil "vse člane, volivce in simpatizerje HDZ", naj ne prihajajo v njegov bar, ker niso dobrodošli. Ob tem je HDZ obtožil obubožanja države, različnih tatvin in etiketiranja vseh, ki niso njihovi privrženci, za "srbočetnike" in "komuniste". Izpostavil je, da je to njegovo osebno mnenje, ki ni stališče zaposlenih v baru, ter da ne gre za nobeno prepoved.

Župan Reke Vojsko Obersnel (SDP) se je odzval na objavo gostinca ter še isti dan ocenil, da gre za nesprejemljivo in neprimerno izjavo. Poudaril je, da usmerjanje jeze na določene skupine in delitve ne bodo prispevali k rešitvi težkih gospodarskih razmer v času pandemije bolezni covid-19. Obenem je izrazil razumevanje za revolt ter občutke nemoči gostincev in drugih podjetnikov.

Hrvaški premier Plenković je po več kot tednu dni molka obudil izjave reškega gostinca po ponedeljkovi seji vrha HDZ v Zagrebu, ko je ocenil, da je v tem primeru šlo za "diskriminacijo" in "rasizem" na račun članov HDZ, kar da je " korak proti fašizmu". Dejal je, da si ne želi polemike z gostincem, hkrati pa je kritiziral reške oblasti, češ da se niso ustrezno odzvale. Izjavil je, da bi se celotna Hrvaška hudo razburila, če bi gostinec dejal, da v njegov lokal ne smejo Srbi, Judje, Romi, člani SDP ali navijaške skupine nogometnega kluba Rijeka, znane kot Armada, medtem ko se za izjave proti HDZ po Plenkovićevih besedah nihče ne zgane.

Plenković v preteklosti ni ostro obsodil diskriminacije

Predsednik SDP Peđa Grbin je v torek v Zagrebu ocenil, da je bila Plenkovićeva primerjava članov vladajoče HDZ z usodo Judov v drugi svetovni vojni "nizkotna". Plenković je Grbinovo izjavo označil za ubogo in politično zgrešeno. Posebej se je odzval tudi na del objave gostinca o "srbočetnikih" in dejal, da je njegova vlada storila veliko za zaščito pravic narodnih manjšin ter je odločno nasprotovala političnim strankam, ki so si prizadevale za to, da v parlamentu in vladi ne bo predstavnikov narodnih manjšin.

V hrvaških medijih izpostavljajo, da Plenković še nikoli prej ni tako jasno in glasno obsodil diskriminacije, rasizma in fašizma, kot v primeru napada reškega gostinca na HDZ. Niti približno tako odločen ni bil, ko so bili tarče verbalnih in fizičnih napadov skrajnežev pripadniki različnih manjšin, kot so Srbi, Judje ali istospolno usmerjene osebe, niti ko so sredi Splita pretepli vaterpoliste iz Srbije. Plenkovića ni bilo slišati niti, ko so na nogometnih tekmah hrvaške reprezentance gledalci množično vpili Ubij Srba in vzklikali zloglasno ustaško geslo Za dom spremni.

Primer tudi pod drobnogledom hrvaške varuhinje človekovih pravic

Plenkovićev odziv na reškega gostinca je mogoče gledati tudi skozi očala prihajajočih lokalnih volitev na Hrvaškem, ki bodo 16. maja. HDZ niti na Reki niti v Primorsko-goranski županiji nikoli ni imel večjega volilnega uspeha. Medtem je varuhinja človekovih pravic Lora Vidović sprožila postopek, da bi ugotovili, ali je na Reki šlo za diskriminacijo na podlagi političnih prepričanj, kar bi pomenilo tudi kršitev hrvaške ustave. Napovedala je tudi, da bo preverila, ali so bili Kovačević in zaposleni v baru naknadno deležni groženj in žalitev, kot so navedli v Three Monkeys.