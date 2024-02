Pirc Musarjeva v Sofiji z bolgarskim kolegom Radevom

Predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je v ponedeljek z gospodarsko delegacijo prispela na uradni obisk v Bolgarijo, se bo danes v Sofiji sestala z bolgarskim kolegom Rumenom Radevom in se z njim udeležila odprtja slovensko-bolgarskega poslovnega foruma. Obenem se bo danes srečala tudi s premierjem Nikolajem Denkovom.

Z Radevom bo Pirc Musarjeva spregovorila o bilateralnem sodelovanju med državama, reformi EU in njeni nadaljnji širitvi ter o vojnih žariščih v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.

Z namenom odpiranja novih možnosti za gospodarsko sodelovanje se bosta predsednika v Sofiji udeležila odprtja slovensko-bolgarskega poslovnega foruma. V luči tega predsednico na obisku spremlja delegacija 14 predstavnikov slovenskih podjetij in institucij, ki bo opravila poslovna srečanja in obiskala nekatera bolgarska podjetja s področja avtomobilske, obrambne, digitalne in vesoljske industrije ter energetike.

Blagovna menjava med državama je na dokaj nizki ravni. Lani je dosegla nekaj več kot 655 milijonov evrov, kar Bolgarijo uvršča na 27. mesto najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije.

Pirc Musarjeva se bo ob tem danes srečala tudi z bolgarskim premierjem Denkovom in predsednikom parlamenta Rosenom Željazkovom.

V sredo se bo nato predsednica sestala z županom Plovdiva Kostadinom Dimitrovom, ob zaključku obiska pa še z rektorjem plovdivske univerze Rumenom Mladenovim. Program bo zaključila s predavanjem in pogovorom s študenti te univerze.