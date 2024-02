Pirc Musarjeva: Slovenija zaradi tega pričakuje opravičilo Evropskega parlamenta

"Negativno me je presenetila objava zemljevida Evropske unije, kjer se nekaterim evropskim uradnikom očitno še vedno pripeti nedopustna napaka, ko Slovenije ne umestijo med države članice EU. Pohvalno je, da so se na to takoj odzvali vsi aktualni evropski poslanci in zahtevali popravek, upravičeno pa Slovenija pričakuje tudi opravičilo," je danes dejala predsednica.

Evropski parlament je v četrtek na dogodku za bruseljske dopisnike, namenjenem predstavitvi aktivnosti parlamenta ob junijskih evropskih volitvah, predstavil tudi letake službe Evropskega parlamenta za raziskave o njenem projektu Kaj Evropa počne zame.

Slovenija obarvana v temnejšem odtenku, kot nečlanica EU

Na ozadju letaka je bil natisnjen zemljevid Evrope, na katerem so članice Unije označene s svetlejšo barvo, podlaga in nečlanice pa so v temnejšem odtenku, s katerim je bila obarvana tudi Slovenija, ki bo 1. maja letos obeležila 20 let članstva v EU.

Slovenski stalni predstavnik pri EU Iztok Jarc je v pismu vodji kabineta predsednice Evropskega parlamenta Roberte Metsola izrazil razočaranje nad tem. Prosil je, da se napaka popravi, predvolilni material pa takoj umakne. Predlagal je tudi javno opravičilo. V tiskovni službi Evropskega parlamenta so nato v četrtek za STA pojasnili, da je šlo za "neljubo tiskarsko napako". Letak so popravili in ga znova poslali v tisk, so dodali.

Predsednica Pirc Musar je danes podpisala odlok o razpisu volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Volitve bodo 9. junija, volilna opravila pa bodo začela teči 11. marca. Od tedaj bo mogoče tudi vlaganje kandidatur. Predsednica je pozvala tudi k udeležbi na volitvah in posvarila pred lažnimi novicami.