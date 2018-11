Piloti opazili neznane leteče predmete. Oblasti uvedle preiskavo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Irske oblasti za nadzor zračnega prometa (IAA) preverjajo poročila pilotov o močni svetlobi in neznanih letečih predmetih pred jugozahodno obalo Irske. Prva je o njih poročala pilotka britanske letalske družbe British Airways v petek zgodaj zjutraj.

Pilotka je ob 6.47 po lokalnem času v petek spraševala nadzornike, ali v bližini poteka kakšna vojaška vaja, saj se je nekaj zelo hitro premikalo. Nadzorniki letališča Shannon so jo obvestili, da trenutno ne poteka nobena vaja, poroča britanski BBC.

Pilotka opazila leteči predmet

Pilotka na letalu iz kanadskega Montreala v London je nadaljevala, da je opazila zelo svetle luči in da se ji je leteči predmet približal na levi strani, nato pa hitro spremenil pot proti severu. Čudila se je, kaj je bil ta predmet, a je dodala, da ni bilo grožnje, da bi trčil v potniško letalo.

Čudil se je nad hitrostjo predmetov

Drug pilot letalske družbe Virgin se je pridružil pogovoru in dodal, da bi lahko šlo za meteorite ali kakšne druge predmete, ki so vstopil v atmosfero. Opazil je namreč več zelo svetlih predmetov, ki so imeli podobno pot. Tretji pilot pa se je čudil nad hitrostjo predmetov, saj jo je ocenil na dvakratno hitrost zvoka.

Iz IAA so potrdili, da so po nenavadnih poročilih uvedli preiskavo.