To je novo največje slovensko letalo

Na ploščadi letališča na Brniku je mogoče opaziti tovorno letalo airbus A300-600F, na repu katerega je registrska oznaka S5-ABO in tudi slovenska zastava. To je zdaj največje letalo v slovenskem letalskem registru, je poročal portal Sierra5.

Foto: Gregor Pavšič Uradno del slovenskega prevoznika, ki je v lasti Turkov

Airbus je sicer last družbe MNG Airlines iz Turčije, ki je že leta 2008 prevzela slovenskega letalskega prevoznika Solinair. Ta se ukvarja predvsem s čarterskimi in tovornimi leti, taka pa bo naloga tudi novega "slovenskega" airbusa. Z njimi bodo namreč opravljali lete za družbo DHL.

Vlogo direktorja si pri Solinairu delita Janez Jelenc in Ismail Ruzhdi Mehmedfikri. Družba se sicer ukvarja tudi z usposabljanjem pilotov in vodja tega programa je Igor Vugrinec, ki smo ga pred leti predstavili kot slovenskega kapitana na največjem potniškem letalu airbusu A380 pri družbi Emirates.

To je sicer že drugi airbus v floti Solinaira, ki ima svojo bazo prav na brniškem letališču. Airbus A300-600F je dolg 54 metrov, razpon kril pa meri 44 metrov. V tovorni del lahko naložijo do 48 oziroma 54 ton tovora. Doseg letala znaša do 7.500 kilometrov.



Airbus A300 je bil sicer prvo letalo Airbusa in prvo širokotrupno dvomotorno letalo na svetu.