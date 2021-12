Pijan vodil poročila, nemudoma so ga suspendirali #video

Da je voditelj opit vodil poročila na prvem programu, so potrdili tudi na ORF. Sporočili so, da so voditelja suspendirali, kadrovski oddelek pa raziskuje primer in razmišlja o nadaljnjih posledicah. Povedali so še, da se je Rafreider opravičil in dejal, da se je to zgodilo zaradi osebnih razlogov. Kot so povedali njegovi prijatelji, se je opil, ker mu je mama pred oddajo sporočila, da je oče moral na intenzivno nego.

Na avstrijski javni televiziji poteka razprava o tem, kako je sploh mogoče, da so opitega voditelja pustili pred kamero.

Dnevnik, ki ga je vodil Rafreider, so le kratek čas predvajali v spletni videoteki ORF, dostopen pa je ostal na družbenih omrežjih. Voditi bi moral tudi poročila ob 23. uri, vendar ga je zamenjal drugi voditelj.

Z omenjenim voditeljem so imeli težave že v preteklosti. Pred tremi leti so ga prav tako začasno odstranili, saj je bil obtožen, da je zlorabljal svoje dekle.