Petletnik iz Afganistana umrl na Poljskem zaradi strupenih gob

Dva otroka in najstnica, ki so na Poljsko pribežali iz Afganistana, so se zastrupili z gobami. Najmlajši je zaradi posledic zastrupitve umrl.

Petletnik, ki je 23. avgusta pripotoval na Poljsko iz Afganistana, je umrl zaradi zastrupitve z gobami, poroča BBC. Otrok je zaradi zastrupitve utrpel hujše poškodbe možganov in zdravniki so bili nemočni. Bo pa zastrupitev očitno preživel njegov leto dni starejši brat, ki po poročanju zdravnikov po presaditvi jeter kaže znake okrevanja. Poleg bratov so zaradi zastrupitve hospitalizirali 17-letno Afganistanko, ki pa je že okrevala in zapustila bolnišnico.

Jedli gobe, ker so bili lačni?

Po poročanju poljskih medijev so begunci jedli gobe, ker v centru, kjer so trenutno nastanjeni, ne dobijo dovolj hrane. Poljska vlada trditve medijev zavrača, je pa predstavnik vlade tudi poudaril, da so vse begunce že ob prihodu opozorili na strupene gobe. Na Poljskem je trenutno več kot tisoč afganistanskih beguncev, ki so jih Poljaki evakuirali po padcu Kabula.