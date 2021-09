ZDA: Usklajevanje letalskih napadov s talibani je možno

Ameriška vojska je s pomočjo lokalnih oboroženih skupin leta 2001 strmoglavila talibansko oblast, po 19 letih pa so se ti vrnili, Američani pa so neslavno odšli. Odgovornost za vodenje države, kjer deluje Islamska država in druge teroristične skupine, je zdaj na plečih talibanov in ni izključeno sodelovanje z Združenimi državami Amerike. Na fotografiji ameriški predsednik Joe Biden.

Ameriška vojska je s pomočjo lokalnih oboroženih skupin leta 2001 strmoglavila talibansko oblast, po 19 letih pa so se ti vrnili, Američani pa so neslavno odšli. Odgovornost za vodenje države, kjer deluje Islamska država in druge teroristične skupine, je zdaj na plečih talibanov in ni izključeno sodelovanje z Združenimi državami Amerike. Na fotografiji ameriški predsednik Joe Biden. Foto: Reuters

Ameriški vojaški poveljniki na terenu so se zadnje tri tedne sproti usklajevali s talibani pri evakuaciji 124 tisoč ljudi z letališča v Kabulu, kar pa je bilo sodelovanje po sili razmer, saj je bil odhod tujcev in Afganistancev, ki niso želeli ostati v domovini pod oblastjo talibanov, v interesu obeh strani.

"Z Islamsko državo še nismo opravili"

Ameriški predsednik Joe Biden je v zadnjih dnevih večkrat omenil, da so talibani in Islamska država zagrizeni sovražniki. General Mark Milley je sicer na novinarski konferenci z obrambnim ministrom Lloydom Austinom talibane označil za neusmiljene in dejal, da ne ve, ali so se pripravljeni spremeniti.

Mark Milley na novinarski konferenci v Pentagonu, 1. september 2021 Foto: Reuters

Biden je napovedal nove napade na Islamsko državo v Afganistanu po samomorilskem bombnem napadu pri letališču v Kabulu, kjer je umrlo 13 ameriških vojakov in več kot sto civilistov. V torek je dejal, da z Islamsko državo še niso opravili.

Milley in Austin sta na novinarski konferenci izrazila čast in spoštovanje vsem vojakom, ki so bili v Afganistanu, kjer sta bila tudi sama kot poveljnika.

Obrambni minister Lloyd Austin (v ozadju) se je posebej zahvalil vsem, ki so sodelovali pri nedavni letalski evakuaciji, ki jo je označil za največjo v ameriški zgodovini. Milley je ob tem tudi izrazil jezo nad vsem, kar se je dogajalo zadnjih 20 let in še posebej zadnjih 20 dni. Foto: Reuters