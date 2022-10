Pred petimi leti: v eksploziji tovornjaka bombe v Somaliji umrlo najmanj 587 ljudi

Mogadiš je pogosto prizorišče bombnih napadov, večinoma pa so zanje odgovorni pripadniki milice Al Šabab. Skupino so leta 2011 pregnali iz mesta, vendar še vedno nadzoruje številne podeželske predele države, napadov pa ne izvaja le v Somaliji, ampak tudi v drugih afriških državah.

Mogadiš je pogosto prizorišče bombnih napadov, večinoma pa so zanje odgovorni pripadniki milice Al Šabab. Skupino so leta 2011 pregnali iz mesta, vendar še vedno nadzoruje številne podeželske predele države, napadov pa ne izvaja le v Somaliji, ampak tudi v drugih afriških državah. Foto: Twitter

14. oktobra 2017 je tovornjak, natovorjen z razstrelivom, z veliko hitrostjo prebil varnostno nadzorno točko, se nato pognal po ulicah Mogadiša ter se zaletaval v motorje in druga vozila na poti. Ko je pripeljal na najbolj prometno križišče v poslovni četrti mesta, pa se je tam razstrelil.

Po navedbah strokovnjakov naj bi bilo na tovornjaku najmanj 500 kilogramov razstreliva, po nekaterih ocenah pa celo dve toni. Razsežnost napada je še povečala eksplozija tovornjaka z gorivom, ki je bil v bližini.

#UPDATE: At least 20 people dead, scores injured, following car bomb attack on Safari Hotel in #Mogadishu.#Somaliapic.twitter.com/2oW369JPi1 — Mogadishu Update (@Magdashi3) October 14, 2017

Eksplozija je uničila okoli 20 poslopij, tudi bližnji hotel Safari, številna vozila pa so zagorela. Močno poškodovano je bilo tudi katarsko veleposlaništvo v bližini. V napadu je bilo po uradnih podatkih ubitih 587 ljudi, ranjenih pa več kot 300.

Tretji tovornjak z eksplozivom prestregli

Oblasti so domnevale, da bi lahko bil tarča napada prav hotel Safari, kjer pogosto bivajo Somalci, ki živijo v tujini, vladni uradniki in novinarji.

Nedaleč stran je pol ure kasneje eksplodiral še en tovornjak, a sta pri tem umrla le dva človeka. Tretji tovornjak z eksplozivom pa je policija še pravočasno prestregla. Napadalca, Hasana Adana Isaka, so nato usmrtili, kar je vojaško sodišče sporočilo ravno na prvo obletnico napada.

Identiteta skupine, ki stoji za napadom, tudi pet let pozneje še ni znana. Skrajna milica Al Šabab, ki je blizu teroristični mreži Al Kaida in pogosto izvaja napade v državi, odgovornosti zanj ni prevzela. Opazovalci so razlog za to pripisali zlasti velikemu ogorčenju javnosti, ki ga je napad sprožil.

Nedavno izvoljeni predsednik Hasan Šejk Mohamud je po vrsti smrtonosnih napadov obljubil popolno vojno proti džihadistom.

A napadi se ne ustavijo. Avgusta so skrajneži v prestolnici napadli hotel, v 30-urnem obleganju pa je umrlo 21 ljudi.