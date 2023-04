Parižani odločajo o morebitni prepovedi izposoje električnih skirojev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalci Pariza danes glasujejo o tem, ali naj bo izposoja električnih skirojev v francoski prestolnici še naprej dovoljena oziroma naj jo prepovejo. Zaradi pogostih nesreč in nepravilne uporabe skirojev med prebivalci in turisti so se namreč pojavili pozivi k njihovi prepovedi.