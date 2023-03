Zaradi izbruha teh okužb prepoved obiskov v slovenjgraški bolnišnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Obiski so prepovedani do preklica.

Obiski so prepovedani do preklica. Foto: STA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec zaradi izbruha črevesnih okužb na oddelku za interno medicino začasno prepoveduje obiske na odsekih C in D, so sporočili iz bolnišnice.