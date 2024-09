Papež pozval k premirju v Libanonu

"Z bolečino in zaskrbljenostjo spremljam širjenje in krepitev konflikta v Libanonu," je dejal papež in opozoril na uničujoče posledice vojne na prebivalstvo države.

"Vsak dan na Bližnjem vzhodu umre preveč ljudi. Vse strani pozivam k takojšnjemu premirju v Libanonu, Gazi in drugod v Palestini ter Izraelu," je dejal.

Papež je ob koncu obiska v Belgiji danes daroval mašo na bruseljskem stadionu kralja Baudouina, med katero je pozval tudi k bolj transparentni obravnavi spolnih zlorab v Cerkvi. Škofe je pozval, naj obsodijo storilce, žrtvam pa pomagajo pri zdravljenju posledic.

"Vsi bomo odgovarjali pred Bogom, tudi za prikrivanje zlorab v Cerkvi," je dejal Frančišek in bil za svoje besede deležen bučnega aplavza, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Papež se je v Belgiji srečal z več žrtvami spolnih zlorab duhovnikov ter se jim tudi osebno opravičil. Pred Belgijo je papež obiskal Luksemburg, danes pa se vrača v Vatikan.