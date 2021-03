Papež na zgodovinskem obisku v Iraku

Papež Frančišek je danes prispel na zgodovinski obisk Iraka. Letalo s papežem je pristalo v iraški prestolnici Bagdad. To je prvi obisk kakega papeža v Iraku in hkrati prvi obisk v tujini od začetka pandemija covida-19 za sedanjega poglavarja rimskokatoliške cerkve.

"Zelo se veselim, da lahko spet potujem" je novinarjem pred odhodom dejal papež Frančišek. Dodal je, da je obisk obveza do države, ki že vrsto let trpi. Frančišek naj bi se danes sestal z iraškim premierjem Mustafo al Kasimijem ter predsednikom države Barhamom Salihom. Predvideno je tudi srečanje s predstavniki civilne družbe in lokalne cerkve, poroča STA.

Do ponedeljka bo sveti oče obiskal različne predele Iraka. V soboto se bo sestal z najvišjim šiitskim verskim dostojanstvenikom v državi, velikim ajatolo Alijem al Sistanijem. V nedeljo bo 84-letni Frančišek obiskal skupnost kristjanov v Mosulu in Karakošu na severu države.

V Iraku ob obisku papeža poostrili varnostne ukrepe

V Iraku so pred prihodom papeža poostrili varnostne ukrepe. V Bagdadu so med drugim uvedli dodatne nadzorne točke ter razglasili tridnevno popolno policijsko uro. Kristjani v Iraku, ki je pretežno muslimanski, so že dlje časa preganjani. Številčno se je njihova skupnost v zadnjih desetletjih zelo skrčila.

Nekoč je v Iraku živelo okoli milijon kristjanov, danes jih je po ocenah od 250 tisoč do 400 tisoč. Do papeževega obiska v Iraku prihaja, ko so se razmere v državi zaradi pandemije covida-19 ponovno poslabšale. Ta teden so zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom, piše STA.