Oblasti kitajske prestolnice so sporočile, da bodo obvezni testi za okuženost s koronavirusom in omejitve potovanj veljale še kar nekaj let, morda vse do leta 2027.

"V naslednjih petih letih se bo Peking neomajno lotil normalizacije preprečevanja epidemij in nadzora nad njimi," so po poročanju The Guardiana sporočili iz komunistične partije. Sporočilo oblasti je med prebivalci Pekinga sprožilo paniko, zato so kitajski mediji iz novice hitro umaknili informacijo o številu let. Komunistična partija se ni odzvala na skrbi javnosti zaradi sporočila pekinških oblasti.

So pa v Pekingu poudarili, da bodo do nadaljnjega ostali obvezni zaščitne maske in testi za preverjanje okuženosti s koronavirusom. Prav tako bodo mestne oblasti ohranile nadzor nad potovanji v in iz Pekinga. Tudi za domače prebivalstvo.

Število novih primerov okužb s koronavirusom je na Kitajskem v zadnjih tednih padlo skoraj na nič v vseh večjih mestih. Ravno v Pekingu so tako napovedali, da se bodo lahko učenci spet vrnili v šole.