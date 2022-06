Samo v prvem letu od prihoda na trg so cepiva proti covid-19 rešila med 19,1 in 20,4 milijona življenj, v petek objavljeno študijo v enem izmed najbolj priznanih znanstvenih medijev na svetu Lancet Infectious Diseases povzema britanski The Economist. Brez cepiv bi samo v 2021 umrlo približno trikrat več ljudi. Med 6,8 in 7,7 milijona življenj je rešila mednarodna iniciativa Covax, ki se je zavzemala za pošiljanje cepiv v revne države, ki si jih niso mogle privoščiti.

Avtorji študije tudi menijo, da je zaradi premajhne precepljenosti v 100 državah sveta, v katerih se je cepilo manj kot 40 odstotkov populacije, po nepotrebnem življenje izgubilo 600 tisoč ljudi.

Študija in avtorji

Avtorji študije so profesorji in raziskovalci britanske javne univerze Imperial College London, ki je usmerjena predvsem v naravoslovne študije in se nahaja na petem mestu lestvice najboljših univerz v Veliki Britaniji. Kot je zapisano v sami študiji, so rezultati zagotovo omejeni z dostopnostjo podatkov. Eden izmed najpomembnejših kazalnikov, ki so ga uporabili v študiji in katerega točnost zagotovo ni 100-odstotna, je ocena odstotka okužb s koronavirusom, ki se je končala s smrtjo obolelega. Problematična je tudi verodostojnost podatkov iz nekaterih držav, zato recimo avtorji v analizo niso vključili Kitajske. Prav tako v študiji ni podatkov iz zelo majhnih držav.

Vendar vse to pomeni, da so končne ocene predstavljene v študiji zelo konservativne. In da je verjetno števila nepotrebnih smrti, ki bi se jim lahko izognili z večjo prelepljenostjo prebivalstva, še veliko večja.