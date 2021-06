Pandemija ni vplivala na bogatenje: toliko novih milijonarjev smo dobili v lanskem letu

ZDA so v lanskem letu dobile 1,7 milijona novih dolarskih milijonarjev in jih imajo skupaj 22 milijonov.

ZDA so dobile 1,7 milijona novih dolarskih milijonarjev in jih imajo skupaj 22 milijonov. Nemčija je dobila 633 tisoč novih milijonarjev, Velika Britanija pa 258 tisoč.

Leto pandemije je prav tako prineslo 41.420 novih tako imenovanih superbogatašev, katerih premoženje je vredno več kot 50 milijonov dolarjev. Takih je zdaj na svetu skupaj 215.030.

Novopečeni milijonarji na eni strani, brezposelni na drugi

Poročilo banke Credit Cuisse opozarja, da pandemija covid-19 sama ni vplivala na bogatenje, ampak je to posledica ukrepov vlad proti pandemiji. Pomagale so na primer nižje obrestne mere in različne oblike proračunske pomoči, ki so najbolj koristile tistim, ki so to najmanj potrebovali.

Na drugi strani so ljudje izgubljali službe, zdravstvena zavarovanja in stanovanja. To se je dogajalo v državah, ki prebivalstvu z ukrepi niso opazneje pomagale, še navaja poročilo. Cene delnic in nepremičnin, ki so lani ob izbruhu pandemije padle, so si krepko opomogle, od česar so imeli prav tako korist premožni.

Skupno svetovno premoženje je lani v primerjavi z letom 2019 naraslo za 7,4 odstotka na 418.300 milijard dolarjev. Največ v ZDA, Evropi in na Kitajskem. V prihodnjih petih letih naj bi naraslo še za 39 odstotkov na 583 tisoč milijard dolarjev, število milijonarjev pa naj bi se povečalo na 84 milijonov. Število superbogatih s premoženjem nad 50 milijonov dolarjev naj bi se povečalo na 344 tisoč.