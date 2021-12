Pahor na Bidnovem vrhu za demokracijo pozval k dialogu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pahor je v videonagovoru uvodoma poudaril, da tako Slovenija kot druge države zmorejo in morajo narediti še več na področju liberalne demokracije, ki temelji na vladavini prava in popolnem spoštovanju človekovih pravic.

Pahor je v videonagovoru uvodoma poudaril, da tako Slovenija kot druge države zmorejo in morajo narediti še več na področju liberalne demokracije, ki temelji na vladavini prava in popolnem spoštovanju človekovih pravic. Foto: STA

Predsednik republike Borut Pahor je danes na virtualnem vrhu za demokracijo, ki ga gosti predsednik ZDA Joe Biden, opozoril na krizo zaupanja v demokratične institucije ter nizko raven politične in pravne kulture. Pozval je k spoštljivemu dialogu, ki vsebuje tudi pripravljenost na usklajevanje različnih pogledov.

Pahor je v videonagovoru uvodoma poudaril, da tako Slovenija kot druge države zmorejo in morajo narediti še več na področju liberalne demokracije, ki temelji na vladavini prava in popolnem spoštovanju človekovih pravic.

A kot je opozoril, demokracija ne pomeni le delujočih demokratičnih institucij, temveč tudi visoko raven politične in pravne kulture. "V zadnjem času občutimo krizo zaupanja v demokratične institucije. Enako, morda celo bolj skrb vzbujajoča pa je nizka raven politične in pravne kulture," je dejal.

Pahor poziva k sodelovanju in dialogu

Problema ne vidi v razlikah v političnih in ideoloških pogledih, temveč v nenaklonjenosti dialogu. "Dialogu, ki ne pomeni le predstavitve lastnih stališč, temveč tudi pripravljenost za usklajevanje različnih pogledov," je dejal.

"Če takega dialoga ne bomo vzpostavili, bomo le še poglobili razkol in polarizacijo v naših družbah in med njimi," je posvaril in dodal, da je tvorno sodelovanje mogoče vzpostaviti samo s plodnim dialogom, sodelovanje pa je tudi edina pot za mirno reševanje vseh težav.

Na virtualnem vrhu za demokracijo bo nastopilo več kot sto voditeljev

Pahor je eden od več kot sto svetovnih voditeljev, ki so ali pa še bodo nastopili na virtualnem vrhu za demokracijo, ki ga danes in v petek gosti ameriški predsednik Joe Biden. Vrh naj bi prinesel sporočilo o vrnitvi ZDA kot zagovornika demokracije in človekovih pravic v svetu, kjer narašča število avtoritarnih vlad.