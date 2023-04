Orkanska burja na Hrvaškem: preverite, za kateri del države je izdano rdeče opozorilo

Za vse skupine vozil so zaprte avtocesta proti Dalmaciji med Svetim Rokom in Posedarjem, del jadranske magistrale ter most na Pag, so sporočili iz hrvaškega avtokluba (Hak). Prekinjene so tudi številne trajektne in katamaranske linije.

Na obali bo po napovedih vremenoslovcev pihala močna burja, na območju Velebita tudi do 175 kilometrov na uro.

Rdeče opozorilo velja vzdolž celotne obale z izjemo zahodne obale Istre, kjer velja oranžno vremensko opozorilo. To je bilo prav tako izdano za območje Like, v preostanku države pa velja rumeno opozorilo.