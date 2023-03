Kljub občutni podražitvi ogromno zanimanja za počitnice na Hrvaškem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če spadate med večino Slovencev, ki poletne počitnice preživljajo na Hrvaškem, se boste morali sprijazniti, da bo letos treba globlje seči v žep. Zaradi uvedbe evra, energetske draginje in inflacije so se cene turističnih namestitev na Hrvaškem zvišale za približno 20 odstotkov. Kljub temu je povpraševanje zelo veliko, celo večje kot v rekordnem letu 2019.

Rast cen življenjskih potrebščin je vedno večja, a po opažanjih turističnih delavcev to ni vplivalo na zanimanje za potovanja, opažajo na turističnih agencijah.

Po besedah Nene Kraševec iz Turistične agencije Plama kljub podražitvi ne zaznavajo manjšega povpraševanja po Hrvaški. "Glede na to, da letos beležimo res ogromno povpraševanj po počitnicah in potovanjih, skupno so številke že višje kot leta 2019, težko rečem, da zaznavamo manjše povpraševanje po Hrvaški, ki velja za tradicionalno priljubljeno destinacijo med Slovenci," je menila Kraševčeva.

V nadaljevanju je dodala, da so na Hrvaškem sicer opazili povišanje cen turističnih namestitev, vendar je, kot je dejala, "težko dati kak enoznačen odgovor, ker višje ko je povpraševanje, višje so cene oziroma se po tem tudi višajo."

Miha Širca iz turistične agencije Kompas je medtem pojasnil, da so se cene v povprečju dvignile za od 10 do 15 odstotkov. "Govorimo tako o počitnicah v hotelih, v apartmajih in pa tudi v zelo priljubljenih mobilnih hišicah," je dejal Širca.

Ponekod dražje tudi od 20 do 30 odstotkov

V turistični agenciji Sonček pa so opazili še večji dvig cen, je povedala Lučka Demšar. "Letos se cene občutno zvišujejo, od 20 do 30 odstotkov. Kar nekatere stranke kar šokira glede na to, da primerjajo z lanskim letom."

Kar zadeva finance, so lahko počitnice zelo različne, odvisno od želje posameznika ali družine. Če vzamemo za primer teden dni v hotelu na hrvaški obali za štiričlansko družino, se, kot pravi Demšarjeva, najcenejše ponudbe gibljejo od okoli 1.600 do 1.800 evrov, če pa želimo boljši hotel z več vključenimi storitvami, pa to nanese okoli tri tisoč evrov, je še povedala Demšarjeva.

Kot je dejal Miha Širca iz Turistične agencije Kompas, je letos zanimanje za Hrvaško enako kot prejšnja leta, povečalo pa se je še zanimanje za druge destinacije. "Letos je, kar zadeva počitnice, zelo priljubljen Mediteran, kot vsako leto. Za prvomajske počitnice sta izjemno priljubljeni Hurgada v Egiptu in pa Turčija. V poletni sezoni pa grški otoki in pa prav tako Turčija," je naštel in dodal, da se letos številni odločajo za zgodnje rezervacije ali tako imenovane rezervacije "first minute".

Na spletu se pojavljajo tudi očitki, da hrvaški turistični ponudniki namestitev odpovedujejo rezervacije, da bi lahko zaslužili več, je za konec povedala Nena Kraševec in poudarila, da je pri rezervaciji dopusta zato dobro izbrati preverjene in zaupanja vredne ponudnike.