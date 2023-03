30 odstotkov popusta za vrhunski hotel View na otoku Brač za 1. maj in poletje

Oglasno sporočilo

Vse prijetnejše temperature in topli sončni žarki naznanjajo, da je našo deželo končno obiskala pomlad. To pomeni, da se je začelo segrevati tudi naše ljubo Jadransko morje, in ker prvomajski prazniki letos padejo na začetek tedna, bo to popoln čas za podaljšan oddih ob koncu tedna na hrvaški obali. Mi smo poskrbeli, da ga boste preživeli, kot se spodobi – v spektakularni namestitvi, s spektakularnimi popusti!

Večina delovno aktivnega prebivalstva ima na voljo od 20 do 30 dni dopusta na leto, zato je treba vsak dopust skrbno načrtovati in upati, da bo vmes kakšen praznik, ki nam prihrani kak prost dan ali dva. No, za letošnje prvomajske počitnice si vam ni treba beliti glave, saj si boste lahko privoščili skoraj teden dni oddiha za en dan pokoriščenega dopusta. Ker gre za čas od četrtka do torka, bo letošnji prvi maj kot nalašč za zelo podaljšan konec tedna, ki se ga najbolj izplača izkoristiti s skokom na hrvaško obalo.

Gre za enkratno priložnost, ki jo je treba zgrabiti z obema rokama in izkoristiti v stilu. Če pa lahko ob tem še kaj prihranite, bo to zagotovo najboljši prvomajski oddih, kar ga pomnite! Da vam nekoliko pomagamo, smo malce pobrskali po svetovnem spletu in na Počitnice.si naleteli na ponudbo, ki nam je vzela sapo:

Brač so vam v ekskluzivni akcijski ponudbi namreč na voljo 30 % ugodneje – 249 EUR na osebo! Štiri nočitve s polpenzionom v prečudovitem hotelu Grand Hotel View 4/5* na otokuso vam v ekskluzivni akcijski ponudbi namreč na voljo

Grand Hotel View 4/5* je nov, lani odprt moderen in estetsko dovršen hotelski kompleks v vasici Postira na otoku Brač, ki leži neposredno ob plaži in ponuja prečudovit razgled na celino. Ponuja kopico vrhunskih storitev, ki so vam za prvi maj ob rezervaciji do 16. 4. na Počitnice.si na voljo 30 % ugodneje!

Grand Hotel View 4/5* TUKAJ in se prepričajte sami! O tej izjemni ponudbi lahko izkušene svetovalce na Počitnice.si povprašate tudi prek elektronskega naslova 01/280 30 00, prav tako pa se lahko oglasite v njihovih fizičnih poslovalnicah v nakupovalnem središču Supernova Rudnik v Ljubljani ter v Supernovi Kranj Primskovo. A pohitite, ta izjemna ponudba namreč velja samo za rezervacije do 16. 4.! Preverite neverjetno prvomajsko ponudbo zain se prepričajte sami! O tej izjemni ponudbi lahko izkušene svetovalce na Počitnice.si povprašate tudi prek elektronskega naslova info@pocitnice.si ali telefonske številke, prav tako pa se lahko oglasite v njihovih fizičnih poslovalnicah

Kraljevsko razvajanje po posebni prvomajski ceni!

Grand Hotel View 4/5* je prve goste sprejel v lanski počitniški sezoni in nemudoma postal ena najbolj priljubljenih namestitev na otoku Brač. Gre namreč za moderen, vrhunsko opremljen hotel 230 klimatiziranimi sobami z bogatim interierjem ter balkonom, s katerega se odpira spektakularen pogled na novo urejeno peščeno plažo pred hotelom, kristalno čisto morje ter celinsko planoto Biokovo v daljavi. V okviru kompleksa so vam na voljo velik zunanji neskončni bazen s sladko vodo, zunanji otroški bazen ter notranji ogrevan bazen, ki se nadaljuje v zunanjega. V ceno so všteti tudi ležalniki in senčniki ob bazenu ter brisače za na plažo in bazen, pod hotelom je tudi garaža, v kateri lahko pustite svojega jeklenega konjička.

Ob tem se lahko Grand Hotel View 4/5* pohvali še z bogatim spa & wellness programom, ki bo poskrbel za popolno sprostitev telesa in duha. Moderen fitnes, tri različne vrste savn (Ice, Dry, System) in bazen Hot Vitality za detoksikacijo, sproščanje mišic ter čiščenje kože so všteti v ceno, dodatno si lahko privoščite različne vrste vrhunskih masaž in različne lepotne tretmaje. Sliši se kot popoln oddih ob koncu tedna, kajne?

Privoščite si popoln prvomajski oddih in izkoristite neverjetno akcijo – 30 % v Grand Hotel View 4/5* med 27. 4. in 2. 5. za štiri ali pet noči (otroci do 14 let brezplačno). Posebna akcijska cena vključuje: luksuzna soba z balkonom in s pogledom na morje

polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja)

2 zunanja in 1 notranji ogrevan bazen

3 savne, bazen vitality

parkirišče pod hotelom Cena : neverjetnih 249 EUR na osebo za štiri nočitve! Vsekakor ponudba, ki je ne gre zamuditi. A pozor! Akcija velja samo za rezervacije do 16. 4. , zato pohitite! Vsekakor ponudba, ki je ne gre zamuditi. A pozor! Akcija velja samo za rezervacije, zato pohitite!

Otok Brač – odlična izbira za popolne počitnice!

Čeprav je Brač znan kot vetrovni otok, kjer za prvi maj še rado zebe, naj vas to ne skrbi, če se boste odločili za Grand Hotel View 4/5*: hotel je namreč na severni strani otoka in je obrnjen proti celini, ne proti odprtemu morju, zato tu vetra ne boste občutili – pa tudi mraza ne! Pot do otoka vas bo iz Slovenije peljala ali čez notranjost Hrvaške (Karlovac – Knin) ali po Jadranski magistrali do Splita, kjer se v pristanišču vkrcate na trajekt za Supetar (glavno mesto Brača). Trajekti poleti vozijo na eno uro, ob konicah pa tudi nepretrgoma, tako da ne bi smeli predolgo čakati na prevoz.

Na otoku se odpeljete proti idilični ribiški vasici Postira, ki je od hotela Grand Hotel View 4/5* oddaljena le nekaj deset metrov in je tako popolno izhodišče za romantične večerne sprehode po skrbno urejenih obmorskih poteh, ob katerih so posejane številne lepe trgovinice, pa tudi odlične restavracije in bari. Samo tri kilometre je od hotela oddaljena romantična srednjeveška vasica Dol Eko Etno selo, do katere se lahko odpravite peš ali s kolesom in občudujete tradicionalne, s kamnitimi ploščami pokrite hiše ter številne kamnite jame. Tudi sicer otok Brač ponuja veliko možnosti za odlične kolesarske in pohodniške ture po lepih poteh ob morju ali v notranjosti, zato je odličen kraj za popoln odklop. No, na pravi otoški izlet pa se lahko odpravite do znanega turističnega mesta Bol na skrajnem jugu otoka in dan preživite na čudoviti plaži Zlatni rat.

Izberite pametno, izberite Grand Hotel View 4/5*! Vrhunski dizajn, nepozaben razgled na morje in celinsko Hrvaško, izjemni bazeni ter peščena plaža pred hotelom, čudovita zelena okolica in bogata ponudba spa & wellness je le nekaj razlogov, zakaj se letošnje počitnice izplača preživeti v Grand Hotelu View 4/5* – ne le za 1. maj, temveč tudi poleti! Privoščite si nepozaben poletni dopust v vrhunski namestitvi, ker si po mesecih trdega dela vsekakor zaslužite kraljevski dopust, in dovolite, da vam otok Brač pomaga ustvariti spomine, ki si jih boste zapomnili za vse življenje!

