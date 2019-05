Orban pred evropskimi volitvami odrekel podporo Webru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razlog za odločitev madžarskega premierja Viktorja Orbana je izjava Manfreda Webra, da ne želi postati predsednik Evropske komisije z glasovi podpore iz Madžarske. "Če nekdo tako žali državo, premier te države ne more več podpirati njegove kandidature," je v odzivu na Webrove besede danes dejal madžarski premier.

Weber podprl zamrznitev članstva Fidesza v EPP

Madžarski Fidesz je doslej podpiral kandidaturo Webra na prihajajočih evropskih volitvah, in to kljub temu, da se je Weber kot vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu zavzel za uvedbo postopka po sedmem členu pogodbe EU proti Madžarski in marca letos tudi podprl zamrznitev članstva Fidesza v EPP.

Orban se je danes tudi zavzel za večjo naklonjenost evropskih krščanskih demokratov in konservativcev do desnih strank. Kot primer je pri tem omenil avstrijsko vladajočo koalicijo med tamkajšnjo ljudsko stranko (ÖVP) in svobodnjaki (FPÖ). "Kar deluje na Dunaju, lahko deluje tudi na Bruslju," je dejal madžarski premier.