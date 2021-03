Orban po izstopu Fidesza iz EPP poziva k oblikovanju nove evropske desnice

"Sedaj je treba oblikovati evropsko demokratično desnico brez EPP," je zapisal Orban na Facebooku. "EPP je končno postala privesek evropske levice," je dodal. Nova evropska desnica bi bila po predstavi Orbana "dom vseh evropskih državljanov, ki si ne želijo migrantov, multikulturalizma, ki niso zasvojeni z LGBT manijo, ki varujejo krščanske vrednote, spoštujejo nacionalno suverenost".

Fidesz je izstopila iz EPP

Fidesz je v sredo izstopila iz EPP takoj po potrditvi sprememb poslovnika parlamentarne skupine, ki naj bi vodile v izključitev Fidesza iz njenih vrst. Sedaj se pričakuje tudi izključitev Fidesza iz stranke EPP. Desnosredinska stranka EPP, najvplivnejša evropska politična družina, je sicer marca 2019 zamrznila članstvo Fidesza, a njegovi evropski poslanci so še naprej delovali kot del politične skupine EPP v Evropskem parlamentu.

Po več letih razprav v EPP o tem, kaj storiti z Orbanom, ki se sooča z očitki glede kršenja temeljnih evropskih vrednot, načel in pravil, so bile povod za premik besede evropskega poslanca iz Fidesza Tamasa Deutscha, ki je lani novembra izjave vodje skupine EPP Manfreda Webra primerjal s slogani gestapa. Orban v objavi na Facebooku ni podal pojasnil, kako in v kakšni obliki bi lahko sodeloval s strankami bolj desno od EPP. V Evropskem parlamentu so trenutno te zbrane v okviru skupin Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) ter Identiteta in demokracija (ID), piše STA.