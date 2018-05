Oprostili obtožene kraje diamantov v vrednosti 37 milijonov evrov

Belgijsko sodišče je danes zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo obtožene spektakularne kraje diamantov na bruseljskem letališču leta 2013, ko je bilo ukradenih 120 mošnjičkov diamantov v vrednosti 37 milijonov evrov. Sodišče je oprostilo 18 obtožencev, medtem ko glavni osumljeni, ki je trenutno v francoskem zaporu, še vedno čaka na sojenje.

V februarju leta 2013 je osem moških predrlo ograjo letališča Zaventem in napadlo transportno vozilo, iz katerega so naložili dragocen tovor na letalo, ki naj bi bilo namenjeno v Zürich. Nekaj minut pozneje so že pobegnili skupaj z diamanti.

Približno dva meseca pozneje so v racijah v Belgiji, Franciji in Švici aretirali 30 ljudi, zasegli večjo količino denarja in nekaj ukradenih diamantov. Od tega so jih 19 obtožili sodelovanja v kraji.

Sodišče je danes oprostilo 18 obtoženih. Sojenje proti glavnemu osumljencu pa so preložili, saj jim ga še ni uspelo prepeljati na sojenje iz Francije, kjer je v zaporu zaradi drugega kriminalnega dejanja, povzema poročanje belgijske tiskovne agencije Belga nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče je med drugim obtoženim vrnilo tudi vse osebne dobrine, ki so jim jih zasegli v okviru preiskave, ter sredstva, ki so jim jih med preiskavo zamrznili.