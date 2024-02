Odkrili orjaško anakondo: tehta 200 kilogramov, glavo ima veliko kot človek #video

Znanstveniki so na območju Amazonije s pomočjo domorodcev odkrili novo vrsto severne zelene anakonde, ki velja za največjo kačo na svetu, piše The Conversation.

Biolog Bryan Fry z Univerze v Queenslandu v Avstraliji je vodil ekipo, ki je našla in proučevala več primerkov na novo odkrite severne zelene anakonde v regiji Bameno v Amazoniji.

"Pleme Waorani nas je povabilo, da raziščemo regijo in zberemo vzorce določene populacije anakond, za katero se govori, da je največja doslej. Lovci so nas odpeljali v džunglo na desetdnevno odpravo," je pojasnil Fry.

Severna zelena anakonda se je od južne ločila pred skoraj deset milijoni let, genetsko pa se razlikujeta za 5,5 odstotka. "To je zelo pomembna razlika. Ljudje se na primer od šimpanzov genetsko razlikujemo le za približno dva odstotka. To odkritje je vrhunec moje kariere," je dejal biolog.

Srečanje z največjo kačo na svetu

Pri raziskavi je sodeloval tudi nizozemski biolog Freek Vonk, ki je pred dnevi na svojem profilu na Facebooku objavil posnetek srečanja z novoodkrito kačo velikanko. "Zdaj lahko potrdim, da smo odkrili največjo vrsto kače na svetu, zeleno anakondo," je zapisal Vonk.

Posnetek, ki si ga lahko ogledate zgoraj, prikazuje osem metrov dolgo anakondo, ki tehta 200 kilogramov, debela je kot avtomobilska guma, glavo pa ima veliko kot človek.

Raziskovalci so novi vrsti anakonde nadeli znanstveno ime Eunectes akayima.