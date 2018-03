Od nedelje na potovanjih v EU prosto do spletnih vsebin

V nedeljo bo v EU začela veljati uredba, po kateri bodo lahko uporabniki na potovanjih po Uniji kjerkoli dostopali do spletnih vsebin (filmi, televizijski programi, pretočna glasba), na katere so se naročili doma. Pravila bodo veljala za plačljive storitve, upoštevali pa jih bodo lahko tudi ponudniki brezplačnih vsebin.

Uredba pokriva naročniške platforme videovsebin na zahtevo, kot so Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV, plačljive spletne televizijske storitve, storitve predvajanja glasbe, kot so Spotify, Deezer in Google Music ,ali ponudnike spletnih iger. Glavna značilnost teh storitev je ponujanje dostopa do vsebin, zaščitenih z avtorskimi in sorodnimi pravicami, ter avdiovizualnih medijskih storitev.

Kot so ob skorajšnji veljavnosti uredbe v skupni izjav poudarili v Evropski komisiji, Evropskem parlamentu in Svetu EU, so nova pravila neposreden odziv na nove navade Evropejcev pri uporabi novih tehnologij. Potrošnja za naročniške storitve na avdio- in videovsebine se namreč močno povečuje.

Koristi za 29 milijonov ljudi

Po ocenah bi lahko vsaj 29 milijonov ljudi, kar je blizu šest odstotkov potrošnikov v EU, izkoristilo prednosti čezmejne prenosljivosti, to število pa naj bi se v prihodnosti še povečalo. Po nekaterih ocenah bi lahko do leta 2020 naraslo na 72 milijonov.

Foto: Soline V Bruslju so opozorili tudi, da skoraj 60 odstotkov mladih v EU meni, da je možnost potovanja z naročninami pomemben dejavnik pri odločitvi za naročnino na spletne storitve.

Nova pravila bodo tako odpravila te pomisleke in ponudnikom spletnih vsebin, ki jim ne bo več treba pridobiti licenc za druga ozemlja, na katera potujejo njihovi naročniki, omogočila, da povečajo število naročnikov. Dodatno naj bi k temu pripomogli tudi stalno nižji stroški gostovanja v mobilnih omrežjih oziroma uporabe prenosa podatkov po Uniji.

"Dosežek dogovora o prenosljivosti je odličen rezultat tesnega sodelovanja med institucijami EU, evropskimi podjetji in deležniki. Povsem smo prepričani, da bodo radiodifuzne hiše in platforme to videle kot priložnost za izboljšanje uporabniške izkušnje. Danes smo naredili še en konkreten korak k vzpostavitvi resnično enotnega digitalnega trga in enotne evropske digitalne družbe, ki sta dostopna vsem državljanom in prinašata dobičke podjetjem," so poudarili v treh temeljnih ustanovah EU.

Novim pravilom se bodo lahko pridružili tudi ponudniki brezplačnih vsebin, kot so spletne storitve javne televizije ali radia, ki so zdaj geografsko blokirane.