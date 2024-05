Novi mejnik mednarodnega mobilnega gostovanja Telekoma Slovenije

Prednosti najvišje kakovosti klicev, ki jih v svojem domačem omrežju omogoča Telekom Slovenije s tehnologijo VoLTE (Voice over LTE), so zdaj uporabnikom največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja na voljo v ZDA. To je prvo tovrstno mobilno gostovanje za slovenske mobilne uporabnike.

Gostovanje VoLTE je za mobilne uporabnike Telekoma Slovenije omogočeno v omrežju ameriškega operaterja T-Mobile, katerega signal pokriva celotno ozemlje ZDA.

Med gostovanjem v ZDA bodo mobilni naročniki Telekoma Slovenije lahko uživali v najvišji kakovosti pogovorov, ko bodo prijavljeni v omrežje četrte ali pete generacije operaterja T-Mobile. Foto: Reuters

Boljše in pripravljeno na prihodnost

Poglavitna prednost opravljanja pogovorov prek omrežja LTE/4G je privzeta uporaba zvoka v HD-kakovosti, kar pomeni bistveno višjo kakovost zvoka v primerjavi s pogovori, opravljenimi v mobilnih omrežjih druge in tretje generacije.

Mobilno gostovanje VoLTE bo že v bližnji prihodnosti postalo še pomembnejše, saj po svetu spremljamo trend ugašanja mobilnih omrežij tretje generacije zaradi pridobivanja dragocenega frekvenčnega prostora (v Sloveniji se to že dogaja, prvi je ta postopek zaključil prav Telekom Slovenije že 30. septembra 2022). Ponekod iz istega razloga izklapljajo tudi mobilna omrežja druge generacije, a se za to v Sloveniji niso odločili zaradi čim širše dostopnosti temeljnih govornih mobilnih storitev.

Po vsem svetu ugodno kot na lastnem dvorišču

Prednosti opravljanja klicev v omrežjih 4G/LTE (in 5G) so tudi v hitrejšem vzpostavljanju klicev, manjši porabi energije in zato daljši trajnosti akumulatorja ter hkratnem opravljanju klica in prenosa podatkov.

Ne nazadnje omogoča VoLTE tudi storitev VoWiFi, ki ob povezanosti mobilnega telefona v internet prek brezžične povezave omogoča uporabo glasovne mobilne telefonije in sporočanja s kratkimi sporočili (SMS) na enak način in po enakih cenah, kot bi bili v domačem mobilnem omrežju – tudi s koriščenjem storitev, ki so vključene v naročnino. To je izjemna pridobitev za potnike zunaj Evropske unije, kjer so cene običajnega mobilnega gostovanja velikokrat višje kot doma in v državah evrotarife (Evropska unija, Islandija, Lihtenštajn in Norveška).

Seznam se krepi

Tehnologijo VoLTE podpira velika večina danes dostopnih mobilnih telefonov, na tej temelječa storitev pa je vključena v vse njihove mobilne naročniške pakete, so pojasnili pri Telekomu Slovenije. Obenem napovedujejo tudi nova VoLTE-gostovanja, saj preizkusi že potekajo z več mobilnimi operaterji po svetu.

Že zdaj Telekom Slovenije omogoča mobilno gostovanje v omrežju LTE/4G pri več kot 200 operaterjih v 99 državah, v omrežju 5G pa pri okoli 110 operaterjih v 54 državah.