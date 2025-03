Letna inflacija se je februarja upočasnila v 14 državah članicah EU, stabilna je ostala v šestih, povečala pa se je v sedmih državah, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

Najnižje letne stopnje inflacije v EU so beležile Francija (0,9 odstotka), Irska (1,4 odstotka) in Finska (1,5 odstotka), najvišje pa Madžarska (5,7 odstotka), Romunija (5,2 odstotka) in Estonija (5,1 odstotka).

Slovenija je v drugem letošnjem mesecu beležila 1,9-odstotno letno inflacijo, potem ko je bila ta januarja pri 2,3 odstotka. Stopnja inflacije v Sloveniji je bila tako nižja od povprečja območja z evrom.

Februarja so k evrski letni inflaciji največ prispevale dražje storitve (1,66 odstotne točke), sledili so hrana, alkohol in tobak (0,52 odstotne točke), industrijski proizvodi brez energentov (0,14 odstotne točke) in energenti (0,01 odstotne točke).