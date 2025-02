Inflacija se je februarja nekoliko umirila. V medletni primerjavi so bile cene življenjskih potrebščin v drugem letošnjem mesecu višje za 1,6 odstotka, potem ko je bila inflacija januarja pri 2,0 odstotka. V mesečni primerjavi so se cene zvišale za 0,3 odstotka, je objavil statistični urad.

V prvih dveh letošnjih mesecih so bile cene življenjskih potrebščin za 1,8 odstotka višje kot v enakem času lani.

Tudi februarja so se medletno bolj kot blago podražile storitve. Te so bile v povprečju dražje za 3,2 odstotka, blago pa za 0,7 odstotka. V prvih dveh mesecih skupaj so bile storitve medletno dražje za 3,1 odstotka, blago pa za 1,1 odstotka.

So pa na medletno rast cen februarja z 0,5 odstotne točke vseeno najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač, v tej skupini so cene narasle za 2,8 odstotka. Za 2,7 odstotka so se zvišale cene izdelkov in storitev v skupini prevoz ter tako k medletni inflaciji dodale 0,4 odstotne točke, za 0,3 odstotne točke pa je bila inflacija višja zaradi 4,6-odstotne podražitve storitev v restavracijah in hotelih.

Izrazitejša je bila še medletna rast cen v skupinah izobraževanje (3,7 odstotka), alkoholne pijače in tobak (2,9 odstotka), rekreacija in kultura (2,4 odstotka) ter zdravstvo (2,2 odstotka).

Podražitev počitniških paketov, oblačil, vode in storitev v zvezi s stanovanjem

Po drugi strani so se cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo, tudi ob zakonskem posegu v omrežnino, znižale za 4,6 odstotka. Inflacijo so tako ublažile za 0,6 odstotne točke. V nobeni drugi skupini blaga in storitev niso bile cene medletno nižje.

Na mesečni ravni so na inflacijo najbolj, za 0,4 odstotne točke, vplivale 10,9-odstotne podražitve počitniških paketov. Po 0,1 odstotne točke so k inflaciji dodale podražitve oblačil (za 2,8 odstotka), oskrbe z vodo in različnih storitev v zvezi s stanovanjem (za 2,2 odstotka) ter hrane (za 0,4 odstotka).

Mesečno rast cen so za 0,1 odstotne točke zvišali tudi za 1,3 odstotka dražji izdelki in storitve za osebna vozila, znotraj te skupine so se najbolj podražili dizelsko gorivo (za 2,1 odstotka), bencin (za 1,8 odstotka) ter učne ure vožnje, preizkusi, dovoljenja in tehnični pregledi (prav tako za 1,8 odstotka). Vse preostale podražitve so skupno dodale še 0,1 odstotne točke.

Po drugi strani so se v povprečju za 9,7 odstotka znižale cene v podskupini električna energija, plin in druga goriva. Najbolj so nazadovale cene električne energije, za 20,1 odstotka, ter tako mesečno inflacijo ublažile za 0,6 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila medtem v februarju 1,9-odstotna, potem ko je bila januarja pri 2,3 odstotka. Mesečna rast cen po tem kazalniku je dosegla 0,2 odstotka.

Rast cen za 28 odstotkov višja od povprečja leta 2015

Statistiki so postregli tudi s podatkom, da je bila februarska raven cen za skoraj 28 odstotkov višja od povprečja leta 2015. Najbolj, za blizu 46 odstotkov, so se v preteklem desetletju podražile hrana in brezalkoholne pijače ter storitve v restavracijah in hotelih. Sledili so alkoholne pijače in tobak ter blago in storitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (v obeh so bile cene višje za okoli 35 odstotkov). Storitve v zdravstvu so v tej primerjavi danes za približno 30 odstotkov dražje kot pred desetletjem.

Storitve so bile februarja za 23 odstotkov dražje kot v povprečju leta 2015, blago pa za nekaj manj kot 26 odstotkov.