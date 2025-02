Januarja 2024 je bila inflacija v območju z evrom 2,8-odstotna, v EU pa 3,1-odstotna, so danes spomnili pri Eurostatu.

Najnižje stopnje letne inflacije v EU so beležile Danska (1,4 odstotka) ter Italija, Irska in Finska (vse po 1,7 odstotka). Najvišje pa so statistiki zabeležili na Madžarskem (5,7 odstotka), v Romuniji (5,3 odstotka) in na Hrvaškem (5,0 odstotka).

Slovenija je v prvem letošnjem mesecu beležila 2,3-odstotno medletno inflacijo, potem ko je bila decembra pri dveh odstotkih. Stopnja inflacije v Sloveniji je bila ob začetku leta tako primerljiva s povprečjem območja z evrom, podobne vrednosti pa so zabeležili v Luksemburgu (2,4 odstotka) ter na Portugalskem (2,7 odstotka) in Švedskem (2,0 odstotka).

V primerjavi z decembrom se je letna stopnja inflacije znižala v osmih članicah EU, stabilna je ostala v štirih, zvišala pa se je v 15, so še zapisali evropski statistiki.

Januarja so k evrski letni inflaciji največ prispevale dražje storitve (1,77 odstotne točke), sledili so hrana, alkohol in tobak (0,45 odstotne točke), energenti (0,18 odstotne točke) ter industrijski proizvodi brez energentov (0,12 odstotne točke).