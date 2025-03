Inflacija v območju evra februarja padla na 2,4 odstotka

V državah z evrom so se februarja najbolj podražile storitve, in sicer za 3,7 odstotka. Hrana, alkohol in tobačni izdelki so bili v povprečju 2,7 odstotka dražji kot februarja lani, neenergetske industrijske dobrine za 0,6 odstotka, energenti pa za 0,2 odstotka.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upoštevajo cene energije, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je minuli mesec na medletni ravni znašala 2,6 odstotka, potem ko je bila januarja pri 2,7 odstotka.

Najvišjo stopnjo rasti harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja kot evropsko merilo inflacije, so imele po dostopnih podatkih Eurostata februarja Estonija (5,0 odstotka), Hrvaška (4,7 odstotka), Belgija (4,4 odstotka) in Slovaška (4,0 odstotka).

Najnižja pa je bila medletna rast cen življenjskih potrebščin v Franciji (0,9 odstotka). Manj kot dva odstotka je znašala še na Irskem (1,3 odstotka), na Finskem (1,5 odstotka), v Italiji (1,7 odstotka) ter v Luksemburgu in v Sloveniji (v obeh 1,9 odstotka).

Mesečna stopnja inflacije se je v območju evra februarja ustavila pri 0,5 odstotka, v Sloveniji denimo pri 0,2 odstotka.

Po indeksu, ki se kot merilo inflacije uporablja v Sloveniji, pa je bila medletna inflacija v Sloveniji februarja 1,6-odstotna, mesečna pa 0,3-odstotna, je minuli teden objavil Statistični urad RS.