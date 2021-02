Obsodili bosanskega islamista, ki je nastopil v srhljivem posnetku #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jasmin Keserović, ki je leta 2013 z 19 leti iz Bosne in Hercegovine odšel v Sirijo, kjer se je boril v vrstah sunitske teroristične organizacije Islamska država, je bil zaradi terorizma obsojen na šest let zapora. Sodba še ni pravnomočna.

Kako so leta 2016 v Bosni in Hercegovini poročali o nastopu Keserovića v islamističnem propagandnem posnetku. Video: YouTube

Keserovič, ki prihaja iz vasi Hajderovići, je širši javnosti postal znan leta 2016 z nastopom v propagandnem posnetku Islamske države, v katerem je pozival k pobijanju kristjanov. Na videoposnetku je muslimane nagovarjal, naj pri pobijanju kristjanov ne izbirajo sredstev in naj ne delajo razlik med vojaki in civilisti.

Njegova obramba je izpodbijala pristnost omenjenega posnetka, a je bila pri tem neuspešna, poroča spletni portal balkaninsight.com.

Kot zaprisežen pripadnik Islamske države si je Keserović nadel ime Abu Muhamed Al Bosni. Preden so ga leta 2019 skupaj z več drugimi islamisti deportirali v Bosno in Hercegovino, so ga iskali tudi z Interpolovo tiralico.

Po ocenah strokovnjakov se je v državljanski vojni v Siriji na strani islamistov borilo najmanj 180 državljanov Bosne in Hercegovine, poroča hrvaški Jutarnji list.