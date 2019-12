V BiH se vrača prva skupina džihadističnih borcev iz Sirije

Prva skupina državljanov Bosne in Hercegovine, ki so bili na ozemlju pod nadzorom skrajne džihadistične skupine Islamska država (IS) v Siriji in Iraku, naj bi se vrnila v BiH v sredo, danes poročajo sarajevski mediji. Sklicujejo se na neimenovane policijske vire, ki napovedujejo vrnitev približno 30 oseb, med katerimi naj bi bilo 13 žensk in otrok.

Neimenovani policijski uradnik je za sarajevski časnik Dnevni avaz povedal, da imajo informacijo o deportaciji državljanov BiH sredi tega tedna. Pojasnil je, da gre za skupino ljudi, ki naj bi jih v BiH deportirali že v začetku decembra, kar pa se ni zgodilo zaradi tehničnih razlogov. Neuradno je bilo slišati, da oblasti v BiH niso bile pripravljene na sprejem oseb iz Sirije in Iraka.

V Sarajevu naj ne bi vedeli, koliko moških bo v prvi skupini povratnikov v domovino. Ugibajo, da gre za najmanj sedem moških, ki so bili borci skrajnih islamističnih skupin. Med njimi so menda Jasmin Keserović, Abdulah Čurt, Senad Kupusović, Emir Ališić in Hamza Labidi. Zajeli so jih po porazu Islamske države. Dnevni avaz tudi poroča, da bo v prvi skupini sedem žensk in šest otrok.

Moške povratnike čaka aretacija

Minister za varnost BiH Dragan Mektić je po prvih napovedih o vrnitvi džihadističnih borcev napovedal, da bodo aretirali vse moške na podlagi tiralic, ki so bile objavljene zaradi obtožb o povezavah s terorizmom.

Ob tem je opozoril, da bodo med povratniki tudi otroci brez spremstva, ki jih bo treba namestiti. Več otrok ni bilo rojenih v BiH, pri čemer se postavlja vprašanje, ali jim pripada državljanstvo te države.

V kurdskih taboriščih ostaja še 260 državljanov BiH

Vsi moški, ženske in otroci naj bi bili v ujetniških taboriščih v Siriji, ki so pod nadzorom kurdskih in ameriških sil. Prevoz z letalom bodo organizirale ZDA, še navaja časnik. ZDA sicer že več mesecev pritiskajo na evropske države, naj sprejmejo svoje državljane, povezane z IS, ki so po porazu te skupine ostali ujeti v taboriščih pod nadzorom kurdskih borcev.

Po podatkih varnostnih agencij BiH bi bilo lahko v teh taboriščih še okoli 260 državljanov BiH, med katerimi je okoli sto moških, ki so se borili v vrstah IS. Medtem se jih je 49 že vrnilo v domovino, od katerih so jih 24 obsodili na zaporne kazni od enega do štirih let zapora, ker so se borili na strani IS.

V BiH ocenjujejo, da je še približno 40 njihovih državljanov na območju Idliba na severozahodu Sirije, ki je pod nadzorom militantne skupine Hajat Tahrir al Šam, bolj znane kot Fronta al Nusra.