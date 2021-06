Oblečeni v svetovne voditelje ob robu G7 pozivali k ukrepanju #video #foto

Ob robu srečanja svetovnih voditeljev G7, ki se je začel v Cornwallu, so na angleških plažah potekali številni protesti. Protestniki, oblečeni v maske voditeljev, so zahtevali takojšnje ukrepanje za zmanjševanje emisij, reševanje oceanov in dogovore za reševanje podnebnih sprememb.

Posnetki protestnikov s papirnatimi maskami voditeljev, napihljivimi lutkami in transparenti so minuli vikend zaokrožili po vseh svetovnih medijih. Nekateri so veslali v morju, drugi, oblečeni v voditelje, ležali na plaži, tretji so s transparenti vzklikali "ukrepajte zdaj" in "prižgite alarm".