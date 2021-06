Bidnova turneja: 500 milijonov odmerkov cepiva Pfeizer bo podaril revnim državam #video #foto

Joe Biden, ki bo v britanskem Cornwallu od petka sodeloval na vrhu voditeljev držav G7, se bo konec tedna srečal še z britansko kraljico Elizabeto II.

Najprej naznanilo o cepivih za revne države

Ameriški mediji so na podlagi dobro obveščenih virov iz Bele hiše poročali, da bo predsednik Biden danes ali v naslednjih dneh objavil, da bodo Združene države Amerike revnim državam podarile 500 milijonov odmerkov cepiva proti covid-19. Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je dopisnikom Bele hiše na letalu do Velike Britanije povedal, da bo predsednik svoj prvi obisk v tujini, odkar je 20. januarja prevzel položaj, začel z veliko novico o cepivih.

Sullivan ni šel v podrobnosti pred Bidnovo najavo, vendar so mediji neuradno izvedeli, da gre za 500 milijonov odmerkov cepiva, ki bodo večinoma namenjene državam v razvoju. "Mi smo bili zaloga za demokracijo v drugi svetovni vojni in sedaj bomo zaloga za cepiva," je dejal Sullivan.

Na odnose z Rusijo bodo zelo pozorni

Ob prihodu na Otok v sredo je sicer ameriški predsednik v oporišču v angleškem Mildenhallu, kjer je nagovoril ameriške vojake, Rusiji znova sporočil, da si nikakor ne želi konflikta z njo, ampak "stabilnega in predvidljivega odnosa". A kot je bil jasen, bodo Združene države Amerike na vse morebitne "škodljive dejavnosti" ruske vlade odgovorile odločno in smiselno.

Foto: Reuters

Medtem ko so odnosi z Rusijo zaradi vrste različnih vprašanj na nizki točki, je Biden v sredo ameriškim zaveznicam zatrdil, da je odločen okrepiti vezi z njimi, potem ko so se te pod njegovim predhodnikom Donaldom Trumpom občutno poslabšale. Kot je dejal, želi "na vsaki točki" svojega prvega predsedniškega obiska v Evropi jasno pokazati, da "so se Združene države Amerike vrnile in da se demokracije tega sveta skupaj spopadajo z najtežjimi izzivi in vprašanji, ki so za našo prihodnost najpomembnejša".

Vizija sveta po vojni

Glede Bidnovega današnjega srečanja z britanskim premierjem naj bi ta po načrtih postavil temelje novemu paktu kljub senci, ki jo na tako imenovan poseben odnos med Londonom in Washingtonom mečejo brexit in njegove posledice na Severnem Irskem, zaradi česar naj bi ameriški diplomati po naročilu Bidna ob obisku tudi okrcali britanske kolege.

Kot poroča francoska tiskovna agencija, gre za nekakšno posodobljeno verzijo Atlantske listine, ki sta jo leta 1941 podpisala Winston Churchill in Franklin D. Roosevelt in v kateri sta opredelila svoj pogled na tedanje razmere, se zavezala uničenju nacizma in fašizma ter obenem zastavila cilje za to, kakšen naj bo svet videti po vojni.