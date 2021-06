Vrh Nata prvič z Bidnom, v Bruslju tudi Janša in Tonin

Ključna tema vrha bo po pričakovanjih reforma zavezništva do leta 2030, ki vključuje več predlogov za prilagoditev Nata izzivom, kot so destabilizacijske dejavnosti Rusije, grožnja terorizma, sofisticirani kibernetski napadi, vzpon Kitajske in varnostne posledice podnebnih sprememb. Foto: Reuters