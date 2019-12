Oblasti potrdile antisemitski motiv napada v New Jerseyju

Pravosodni minister ameriške zvezne države New Jersey Gurbir Grewal je v četrtek dejal, da torkov strelski napad v judovski trgovini v mestu Jersey City v zvezni državi New Jersey obravnavajo kot primer domačega terorizma in nestrpnosti do Judov. Napad je zahteval šest življenj.

Gurbir Grewal je po preiskavi računov na družbenih medijih, ki sta jih uporabljala osumljenca, v četrtek dejal, da sta napadalca izvedla dejanje domačega terorizma ter zločin iz sovraštva, usmerjen proti Judom in policistom. Zvezni tožilec Craig Carpenito je dodal, da preiskava še traja in da je še prezgodaj za dokončne sklepe. Direktor FBI v Newarku Gregory Ehrie je pristavil, da sta napadalca delovala sama, brez sodelavcev.

Našli več kosov orožja

Na prizorišču zločina znotraj judovske trgovine so odkrili pet kosov orožja, med njimi polavtomatsko puško AR-15, šibrovko in tri pištole.

Pod streli policije sta po več kot treh urah oboroženega spopada umrla 47-letni David Anderson in 50-letna Francine Graham, ki sta osumljena tudi, da sta konec preteklega tedna ubila voznika limuzine Michaela Rumbergerja, čigar truplo so našli v prtljažniku avtomobila.

Foto: Reuters

Torkov napad se je začel pri pokopališču, kjer sta osumljenca najprej ubila policista Josepha Sealsa, nato pa se zapeljala do trgovine, vstopila vanjo in ubila tri ljudi. Sledil je strelski obračun s policijo.

Grewal je še v sredo svaril pred hitenjem pri sklepanju glede motiva, ko je župan Jersey Cityja Steven Fulop skupaj s kolegom iz New Yorka Billom DeBlasiom, guvernerjem New Yorka Andrewom Cuomom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom trdil, da je šlo za zločin iz sovraštva do Judov. Grewal si je v četrtek premislil po pregledu dokazov, med njimi objav osumljencev na družbenih omrežjih in listu papirja, ki so ga skupaj s cevno bombo našli v ukradenem selitvenem kombiju osumljencev.

Foto: Reuters

Iz vsega skupaj naj bi bilo razvidno, da je Anderson sovražil Jude in policiste. Oba osumljenca naj bi bila povezana z gibanjem Black Hebrew Israelites, čeprav sta v napadu delovala sama. Gibanje je opredeljeno kot sovražna skupina, katere pripadniki verjamejo, da so edini pravi nasledniki izvornih Izraelcev temnopolti, Indijanci in Latinoameričani.

V napadu so poleg policista umrli še 31-letna solastnica trgovine Mindel Ferencz, zaposleni v trgovini, 49-letni Douglas Miguel Rodriguez, in 24-letni kupec Moshe Deutsch. Judovski žrtvi so v skladu s tradicijo, ki narekuje hiter pokop, že pokopali.