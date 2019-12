ZDA: Po strelskem obračunu nekateri opozarjajo na antisemitski motiv #video

V New Jerseyju in New Yorku še vedno močno odmeva torkov strelski obračun v Jersey Cityju, ki ga številni politiki, vključno s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, označujejo kot antisemitski napad. Policisti in tožilci so bolj zadržani in opozarjajo, da je treba počakati na konec preiskave. Umrlo je šest oseb, med njimi oba napadalca.

Napad se je začelo na pokopališču v Jersey Cityju, ko je policijski detektiv v civilu, 40-letni oče petih otrok Joseph Seals pristopil k osumljencema v ukradenem selitvenem kombiju. Eden od osumljencev ga je ustrelil, nakar sta se oba odpeljala približno dva kilometra do središča mesta, kjer sta izstopila iz vozila in vkorakala v judovsko trgovino košer.

Eden izmed osumljencev bil član verske sekte

Policija je osumljenca identificirala kot 47-letnega Davida Andersona in 50-letno Francine Graham. Oba sta temnopolta. Anderson je bil leta 2011 zaprt zaradi orožja, v preteklosti pa je bil tudi član verske sekte temnopoltih Judov Black Hebrew Group, ki ima sedež v newyorškem Harlemu.

Foto: Reuters

FBI je v sredo ta sedež preiskal. Anderson je na svojem Facebooku objavljal sporočila, ki bi jih bilo mogoče razumeti kot antisemitska. Anderson in Grahamova sta osumljena tudi umora voznika limuzine, katerega truplo so konec preteklega tedna našli v prtljažniku avtomobila v mestu Bayonne.

Posnetki nadzornih kamer kažejo, da je Anderson iz kombija šel naravnost proti judovski trgovini in začel streljati, Grahamova pa je šla za njim, vendar se ne vidi, ali je bila oborožena. Znotraj trgovine sta potem ubila 32-letno lastnico trgovine Mindel Ferencz, 49-letnega uslužbenca Miguela Douglasa in 24-letnega kupca Mosheja Deutscha.

Foto: Reuters

Douglas je bil priseljenec iz latinske Amerike, Ferenczova se je z možem priselila iz Brooklyna, Deutsch pa je bil na obisku iz Brooklyna. Ferenczova je bila del rastoče skupnosti ortodoksnih Judov, ki se zadnja leta selijo iz Brooklyna v Jersey City na drugi strani reke Hudson od Manhattna zaradi znosnejših najemnin.

Ustreljen je bil še en moški, ki pa je kljub poškodbam uspel pobegniti iz trgovine in je izven življenjske nevarnosti. Storilca sta se potem zabarikadirala v trgovino in se več ur obstreljevala s policijskimi silami, ki so ju obkolile. Med streljanjem sta umrla, pri tem pa sta bila ranjena še dva policista.

Video: Planet TV

Nameren napad na judovsko skupnost

Župan Jersey Cityja Steve Fulop je v sredo zjutraj na podlagi videoposnetka menil, da je šlo za nameren napad na judovsko trgovino. Novinarsko konferenco je nemudoma sklical tudi newyorški župan Bill DeBlasio, ki je prav tako zatrdil, da je šlo za nameren napad na judovsko skupnost in zločin iz sovraštva. To je dodal tudi guverner zvezne države New York Andrew Cuomo.

Foto: Reuters

Guverner New Jerseyja Phil Murphy pa je sodeloval na novinarski konferenci pravosodnega ministra države Gurbirja Grewala skupaj s predstavniki raznih lokalnih, državnih in zveznih policijskih agencij.

"V zgodnjih fazah preiskave imajo lahko nekateri nepopolne ali netočne informacije, ki lahko povzročijo nepotrebno paniko v skupnosti in škodijo sami preiskavi," je dejal Grewal in politike posredno ošvrknil z izjavo, da je v takih časih še kako pomembno, da se javnost skupaj z mediji drži dejstev. Med dejstvi, ki jih je navedel, je tudi to, da so v ukradenem kombiju osumljencev našli cevno bombo.

Fulop je kasneje vztrajal pri svojem in je spomnil, da so njegovi stari starši preživeli holokavst in ne dvomi, da je šlo za nameren napad na Jude. To je v Beli hiši menil tudi Trump. "Z enim glasom se zaklinjamo, da bomo zatrli pošastno zlo antisemitizma kjerkoli se bo pojavilo," je dejal Trump.

V sredo so že potekale pogrebne slovesnosti za ubitima pripadnikoma judovske skupnosti tako v Jersey Cityju kot tudi v Brooklynu. Sodeloval je tudi generalni konzul Izraela v New Yorku.

Policisti so tako pripravili žalno procesijo za kolegom, ki je bil ubit v torkovem napadu.