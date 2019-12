Po večurnem strelskem obračunu šest mrtvih #video

V ameriškem New Jerseyju je prišlo do streljanja v eni od stavb, v kateri se nahaja judovska trgovina. Skupno je umrlo šest ljudi, od tega dva osumljenca, dva mimoidoča in en policist, še dva sta bila ranjena. Dogodek po podatkih ameriške policije nima povezave s terorizmom.

Do streljanja je prišlo najprej na pokopališču, nato pa še v trgovini v Jersey Cityju, skupaj pa je bilo ubitih šest ljudi, med katere sta všteta tudi dva osumljenca, dva mimoidoča in en policist, ki je bil ubit v zasedi. Še dva policista sta bila med akcijo ranjena, a sta po pojasnilih oblasti že izpuščena iz bolnišnične oskrbe.

Ubiti policist je bil 40-leti Joseph Seals. Ta je zadnja leta vodil policijski oddelek, ki se je ukvarjal z zmanjšanjem uporabe ilegalno pridobljenega orožja. Po za zdaj znanih informacijah sta osumljenca najprej v bližini mestnega pokopališča ubila policista, nato sta svoj strelski pohod z ukradenim vozilom nadaljevala v judovskem supermarketu približno kilometer in pol stran od prvega napada, poroča Reuters.

Policija se je več ur obstreljevala z osumljenci

Po navedbah šefa policije Michaela Kellyja se je policija z osumljencema več ur obstreljevala na lokaciji drugega napada. "Njuno gibanje je bilo hitro in štiri ure smo se neprekinjeno obstreljevali," je izpostavil. Po koncu napada so oblasti v notranjosti trgovine našle več trupel, med katerimi naj bi bila tudi oba osumljenca in osebe, ki so tik pred napadom opravljale nakupe. Po navedbah policije sta nakupovalce ubila osumljenca, in ne oblasti, navaja AP.

V akciji so poleg državne policije sodelovali tudi zvezni agenti in specialna enota policije. Območje je bilo več ur popolnoma zaprto, vključno z bližnjo šolo, trgovinami in frizerskim salonom. "Zvok je bil podoben pokanju petard," je dejal Andy Patel očividec in uslužbenec trgovine, ki stoji približno tri ulice stran od strelskega prizorišča. "Streljali so kot nori," je še pojasnil.

Kot napad opisuje Zamir Butler, učenec osnovne šole, ki je bila zaradi akcije zaprta, so najprej mislili, da je zagrmelo. "Vsi smo stekli po stopnicah in se zaprli v učilnico. Kar nekaj otrok je jokalo. Policija nam je rekla, naj se skrijemo ali uležemo na tla," je povedal, poroča AP.

Kaj točno se je dogajalo, ni povsem jasno

Po pojasnilih župana Stevena Fulopa naj bi šlo za načrtovan napad na trgovino. Kot je še dejal Shea James, direktor oddelka za varnost, pa dejanje nima znakov terorizma. So pa oblasti skope z razlago, zakaj menijo, da je bil strelski pohod na judovsko trgovino načrtovano dejanje. Preiskava dejanja in motivov je v teku.

Se je pa napad zgodil v eni izmed manj varnih sosesk. "Ta soseska ima svoje izzive. V zadnjih letih je postala bolj varna. Kar lahko rečem, je le to, da domačini, ki tu živijo, podpirajo delo policije, kar se je pokazalo tudi v današnjem napadu," je še dejal Kelly.

Sožalje svojcem in prijateljem umrlih je že izrazil predsednik Donald Trump.