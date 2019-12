V streljanju na Češkem več mrtvih

Policisté přijali oznámení o střelbě v nemocnici v Ostravě Porubě. Na místě nyní policisté zasahuji. Proběhla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp — Policie ČR (@PolicieCZ) 10 December 2019

Po za zdaj znanih informacijah je do streljanja v bolnišnici v češkem mestu Ostrava prišlo nekaj čez sedmo uro zjutraj. Očividci so po pisanju medijev slišali strele, ki so prihajali iz urgentne ambulante travmatološkega oddelka.

Ozadje incidenta za zdaj ni znano

"Štiri osebe so umrle, dve sta huje ranjeni," je za tamkajšnje medije dejala predstavnica policije Pavla Jirouskova. Oblasti so že izvedle evakuacijo bolnišnice. Zaprli so tudi univerzo, ki stoji v neposredni bližini dogodka. Policija strelca še vedno išče in poziva javnost za pomoč. Kot so sporočili, gre za moškega, visokega okoli 180 centimetrov. Oblečen naj bi bil v rdečo jakno.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie ČR (@PolicieCZ) 10 December 2019

Češki notranji minister Jan Hamacek je v izjavi za javnost dejal, da v preiskavi sodeluje tako regionalna policija kot tudi specialna enota. "Intervencija je še vedno v teku, zato ne moremo posredovati več informacij," je še dejal Hamacek.

Ostrava velja sicer za industrijsko območje in je z 290 tisoč prebivalci tretje največje mesto v državi. Leži v neposredni bližini meje s Poljsko in okoli 300 kilometrov vzhodno od glavnega mesta Praga.