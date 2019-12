Na poti na Antarktiko izginilo vojaško letalo z 38 ljudmi #video

"Na krovu letala Hercules je 38 ljudi, od tega je 17 ljudi članov posadke, 21 ljudi je potnikov, izmed njih trije civilisti," so potrdile tamkajšnje oblasti. Po za zdaj znanih informacijah je bila radijska komunikacija z letalom prekinjena približno eno uro po vzletu. Takoj zatem je vojska razglasila opozorilo in aktivirala ekipe za iskanje in reševanje letala, poroča AP. Pri tem sodelujejo tako letala kot vojaška mornarica.

Poglejte si, za kakšno vrsto letala gre.

Letalo najverjetneje ostalo brez goriva

Letalske sile so v izjavi za javnost dejale, da jim zračnega plovila že več kot sedem ur ne uspe izslediti, navaja AP. "Nadaljujemo iskanje za pogrešanim letalom na območju, kjer je bila izgubljena radijska komunikacija," so zapisali v izjavi za javnost in hkrati poudarili, da upajo na morebitne preživele. V kasnejši izjavi so nato medijem sporočili, da je letalo najverjetneje ostalo brez goriva.

Ob dogodku se je že odzval čilski predsednik Sebastián Piñera. Na družbenem omrežju Twitter je dejal, da skupaj z notranjim in obrambnim ministrom spremlja dogajanje.

Z radarja izginil na polovici svoje poti

Vojaško letalo je vzletelo okoli pete ure popoldne po lokalnem času iz zračne baze v mestu Punta Arenas, ki je od glavnega mesta Santiago oddaljen več kot tri tisoč kilometrov. Letalske sile so stik z letalom izgubile okoli šeste ure popoldne, ta naj bi bil nazadnje na območju morske ožine med Južno Ameriko in Antarktiko, imenovane Drakov preliv.

Sicer je to območje znano po tem, da tam vladajo težke vremenske razmere, vključno z zelo nizkimi temperaturami in hudimi nevihtami. Kljub temu pa naj bi bilo vreme v času leta ugodno in ni bilo nevarnosti za uspešno opravljen let.

Vojaški general Eduardo Mosqueira je za lokalne medije povedal, da so stik z letalom izgubili na polovici poti do baze v Antarktiki. Dejal je še, da je letalo pilotiral izkušen pilot, še piše AP.

Vojaško plovilo z osebjem in logistično opremo je bilo na poti proti zračnem oporišču čilske vojske na Antarktiki. Tam naj bi s pomočjo letala izvedli niz logističnih in vzdrževalnih del.