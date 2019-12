Izbruh vulkana: pet ljudi mrtvih, osem jih še vedno pogrešajo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vulkan na Belem otoku (imenovanem tudi Whakaari) je izbruhnil včeraj okoli druge ure popoldne po lokalnem času. V času vulkanskega delovanja je bilo na otoku 47 ljudi, nekateri izmed njih naj bi se v času izbruha gibali ob robu kraterja. Po za zdaj znanih informacijah je tamkajšnjim oblastem uspelo rešiti 34 ljudi, ki se zdravijo v lokalni bolnišnici, 13 ljudi pa naj bi po navajanju BBC-ja umrlo – od tega jih osem še vedno pogrešajo, pet smrti pa je bilo potrjenih.

Pogrešani najverjetneje mrtvi

Med pogrešanimi po izbruhu vulkana na Belem otoku, ki je sicer nenaseljen, a med turisti priljubljen otok, so turisti iz Avstralije, Nemčije, Kitajske in Malezije ter Novozelandec, ki je vodil skupino. Kot so potrdili na slovenskem zunanjem ministrstvu, nimajo podatka o tem, da bi bili blizu vulkana Whakaari tudi slovenski državljani.

Novozelandska premierka Jacina Ardern je po tragičnem dogodku dejala, da trenutno vse moči vlagajo v okrevanje in vrnitev ljudi z otoka, ko bo ta ponovno varen. Kot je še pojasnila, so otok prečesali tudi z izvidniškimi leti, vendar kot kaže, na otoku ni videti znakov preživelih, poroča BBC.

Novozelandska premierka je ob tragičnem dogodku že izrazila sožalje svojcem in prijateljem umrlih v tragični nesreči. Foto: Reuters

"Kot razumem, se je helikopterski pilot tudi fizično gibal okoli otoka, ni bil izveden zgolj zračen pregled. Po njegovih pojasnilih na otoku ni videti znakov življenja," je povedala Ardernova. V teku je tudi kriminalistična preiskava, s katero bodo potrdili smrtne žrtve in ocenili škodo.

V času izbruha je bil med obiskovalci tudi Michael Schade, ki se je nevarnosti izognil ravno pravšnji čas, saj je vulkan izbruhnil, ko se je turist s čolnom vračal z dopoldanskega izleta. Kot je Schade pojasnil za BBC, je bil vulkan tisti dan kar precej dejaven. "Bili smo že na čolnu, ko je nekdo povedal, da je izbruhnil vulkan. Bili smo v šoku. S čolnom smo se vrnili in rešili nekaj ljudi," je povedal.

Vulkan je sicer v zadnjih letih večkrat izbruhnil, nazadnje leta 2016. V takratnem izbruhu ni bil nihče poškodovan. Vulkan vsako leto obišče okoli deset tisoč ljudi. Beli otok je leta 1769 odkril angleški raziskovalec James Cook, ki mu je tudi dal ime. Razlog za takšno poimenovanje je, ker je bilo videti, da je Beli otok stalno ovit v oblak bele pare in dima.