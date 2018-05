Objavljen načrt poravnave v Agrokorju

Načrt poravnave, ki ga je koncern objavil na svojih spletnih straneh, je še en korak h končnemu dogovoru. Potem ko so z načelnim sporazumom iz aprila predstavili temelj in okvir za konkretno besedilo pogodbe o poravnavi na podlagi prijavljenih terjatev in njihovega pravnega statusa, so z objavo načrta poravnave bolj podrobno nakazali, kako nameravajo poravnavo uveljaviti ter poplačati upnike in določiti pravni položaj koncerna.

Upniki ne bodo postavljeni v slabši položaj

Med drugim so predvideli, da bo nova krovna holding družba s sedežem na Nizozemskem Aisle Dutch TopCo prevzela še neznano število delnic, ki jih ima v Mercatorju največja upnica, ruska Sberbanka. Ta bo potem "pridobila ustrezno število novih inštrumentov".

Sberbanka ima 18 odstotkov temeljnega kapitala slovenskega trgovca, razmerje zamenjave pa bodo določili naknadno, so zapisali v dokumentu, v katerem je na več kot 160 straneh veliko oklepajev in črnih pik namesto konkretnih številk.

V dokumentu so zagotovili, da upniki ne bodo brez njihovega soglasja postavljeni v položaj, ki bi bil slabši od tistega, v katerem bi bili v primeru navadnega stečaja.

Vzpostavili bodo novo strukturo družbe, ki bo prevzela poslovanje podjetij iz sestave koncerna z namenom nadaljevanja poslovanja brez obveznosti, ki so nastale pred odpiranjem postopka izredne uprave 10. aprila lani.

Po svetu upnikov bo glasoval tudi Agrokor

Upniki koncerna, ki jim ne bodo mogli izplačati terjatev v celoti, bodo končno ekonomski lastniki nove skupine kot novi lastniki kapitala in dolžniških inštrumentov. Terjatve, ki jih bo mogoče izplačati, bodo ostale v nekaterih podjetjih nove skupine.

Poravnava predvideva, da bo pri njeni uveljavitvi imela nova skupina trajnostno raven obveznosti kot tudi sposobnost dolgoročnega izpolnjevanja obveznosti na temelju okrepljene strukture kapitala, so še zapisali.

Izredna uprava je tudi napovedala, da bodo upniki koncerna, izredna uprava in svetovalci prihodnji teden nadaljevali medsebojna pogajanja o končni pogodbi. Kot so dodali, si izredna uprava prizadeva urediti tudi vsa odprta vprašanja z upniki.

O končni pogodbi bo najprej glasoval svet upnikov, zatem pa tudi vsi upniki Agrokorja, so sklenili.

Izredni upravi mandat v koncernu poteče 10. julija, ko je tudi skrajni rok za poravnavo.