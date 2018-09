Obama kršil nenapisano pravilo

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je z govorom na univerzi Illinois vstopil v kongresno volilno kampanjo in pozval študente, naj se udeležijo novembrskih volitev. Označil jih je za najpomembnejše do zdaj, med drugim zaradi predsednika Donalda Trumpa.

Obama je svojega naslednika v Beli hiši označil za simptom ameriške bolezni, s tem pa je prekršil nepisano pravilo, da nekdanji predsedniki ne kritizirajo svojih naslednikov.

Nekdanji ameriški predsednik meni, da je vrag vzel šalo in da so zadeve preveč resne, da bi lahko nadzor nad tem, kar dela Trump, še naprej pustili v rokah kongresnih republikancev. Po njegovi oceni Amerika sicer napreduje, vendar vedno stopi kakšen korak nazaj. To se je zgodilo tudi z izvolitvijo Trumpa.

Trump je le simptom, ne pa vzrok

Obama je ošvrknil politike, ki izkoriščajo strahove ljudi in jih ščuvajo druge proti drugim zato, da ohranijo oblast in privilegije. "Ni se začelo s Trumpom. On je le simptom, ne pa vzrok. Le izkorišča zamere, ki so jih politiki razpihovali že leta," je dejal in dodal, da je to staro kot svet.

Zaradi tega je študente pozval, naj volijo demokrate, četudi se ne strinjajo z njimi, ker je treba v ameriško politiko vrniti malce prištevnosti. Po njegovih besedah nima nobena od dveh strank monopol nad neumnostmi, vendar pa si ga zadnja desetletja brez dvoma prilaščajo republikanci.

Ošvrknil tudi pisca anonimke v New York Timesu

Ošvrknil je tudi pisca anonimnega članka o odporniškem gibanju v Trumpovi vladi za New York Times, saj to ni normalno, da neki neizvoljeni člani vlade, ki nikomur ne odgovarjajo, na skrivaj manipulirajo s predsednikom in želijo hvaležnost državljanov, ker so zaustavili deset odstotkov norosti, potem ko so jih podprli 90 odstotkov.

Za Obamo je Trump tako velika grožnja, da je odstopil od tradicije in ga kritiziral. "Gre za enega tistih ključnih trenutkov, ko se moramo vsi odločiti, kdo smo in za kaj se zavzemamo. Kot državljan, in ne kot nekdanji predsednik, želim podati enostavno sporočilo - morate voliti, ker je od tega odvisna naša demokracija," je dejal.

Trump med Obamovim govorom zadremal

Na govor svojega predhodnika se je v svojem slogu nemudoma odzval tudi Trump, ki je dejal, da je med poslušanjem dolgočasnega Obame moral zadremati. Svojim navdušenim podpornikom v Severni Dakoti je dejal, da mu je žal, da je gledal Obamov govor, da pa je vmes zaspal.

"Predsedniku Obami moram povedati, da ni bil on, ampak bi bilo enako. Če bi demokrati vstopili s svojo agendo novembra dve leti nazaj, bi imeli danes namesto 4,2-odstotne gospodarske rasti 4,2-odstotno nazadovanje," je dejal Trump.